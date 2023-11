La confirmación del romance entre Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily sorprendió a todos durante los últimos días de junio. Sobre todo, porque por entonces la animadora infantil se mostraba apenada por su separación de Damián Giorgiutti, padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, tras más de veinticinco años de pareja. Sin embargo, el conductor de Noche de Mente, por la Televisión Pública, se las ingenió para hacer que su corazón volviera a latir por amor en poco tiempo.



Pero un mes después la relación entre la conductora y el animador llegó a su fin. “Sí, me separé, gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema, un beso”, dijo Sily a Teleshow, confirmando amargamente la noticia. En el ciclo A la Barbarossa, Pía Shaw reveló haber hablado con Coco sobre el motivo por el que se distanciaron. Según la panelista fue una decisión de Carrizo poner un punto final en la relación para apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Giorgiutti, de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años de matrimonio.



Pasaron los meses y Coco abrió su corazón y aseguró que estaba iniciando a nueva relación sentimental, un acontecimiento que describió como un “regalito del universo”. Durante una entrevista con Intrusos, Sily compartió detalles sobre su nueva relación amorosa y realizó un breve repaso de su vida en los últimos meses, admitiendo que el inicio de este nuevo romance fue algo que no esperaba.









Coco Sily junto con Chimi Meza (Captura: Mañanísima)





A pesar de hacer pública su nueva relación, Sily optó por mantener un perfil bajo en cuanto a este tema, motivado en parte por superstición y en parte por el deseo de proteger la privacidad de su pareja, quien no pertenece al ámbito del espectáculo. Haciendo referencia a su anterior relación con Caramelito, Sily utilizó la metáfora “Dios cierra una ventana y abre una puerta” para describir su actual estado emocional, expresando su alegría por esta nueva etapa. Según sus palabras, estar con alguien tan “luminoso” como su actual pareja le resultó beneficioso, y lo inesperado de la situación añadió un valor especial a la relación, incluso llevándolo a modificar ciertos aspectos de su rutina diaria. Sily compartió una anécdota reciente que refleja su actual estado de ánimo: tras sufrir un pequeño accidente de tráfico de camino a una entrevista, reaccionó de manera sorprendentemente calmada y comprensiva, abrazando a la persona que le chocó el auto.



Pese a la reticencia a dar a conocer la identidad de su pareja, quien se refirió al tema fue Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (El Trece), el programa conducido por Carmen Barbieri y en el que justamente la mujer en cuestión fue como invitada varias veces y es ampliamente reconocida: “Me llegaron fotos del fin de semana de Coco Sily con su nueva pareja en el aeropuerto. Viajaron juntos. También me llegaron fotos de cuando estaban embarcando. Y le veo cara conocida, su nombre es Cinthia”, comenzó su relato.



Tras ello, destacó: “Ella es terapeuta, vino muchas veces a Mañanísima y Chimi Meza es su apodo”, afirmó, lo que motivó la sorpresa de la conductora por tratarse de una persona cercana a su entorno. “Obvio que le escribí y le pregunté hace cuánto que están, pero todavía no me contestó”, expresó Berardi sobre la búsqueda de la palabra de la protagonista de la historia.

“Estaban en Merlo, San Luis”, reveló Barbieri, para luego sumar Diego Ramos, otro de los panelistas del ciclo, un detalle más sobre ambos enamorados: “Yo tenía un programa de radio el año pasado en la radio en que está Coco ahora y ella iba a esa radio”, reveló. Esto le dio pie a Berardi para aclarar que allí fue el ámbito en el que se conocieron.



