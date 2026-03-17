Por lo menos dos documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli hablan explícitamente de pagos a Karina y Javier Milei. Se trata de un mensaje de audio a través de whatsapp y un texto enviado por la misma plataforma y los dos son del año 2024, cuando el economista y su hermana ya tenían despacho en la Casa Rosada. Ambas comunicaciones, además, coinciden con dos ingresos del trader a la casa de gobierno, de acuerdo a lo que consta en los registros oficiales. Cada vez más evidencias comprometen a los Milei no solamente en la estafa millonaria de Libra sino en otros delitos que salen a la luz a medida que avanza el análisis de los archivos que el fiscal Eduardo Taiano durmió durante un año.

El más importante es un mensaje de texto con tres palabras que le da otra dimensión a lo que se sabía hasta ahora de Tech Forum y $Libra: “Pago Javier kari”, dice el texto que Novelli se envió a sí mismo unos minutos antes de las nueve y media de la a noche del 1 de noviembre de 2024. El peritaje recuperó ese texto, que había sido eliminado. Esa misma tarde, el trader había pasado cuarenta minutos en la Casa Rosada. Ingresó a las 14:06 y se fue a las 14:46. De acuerdo a los registros su ingreso fue autorizado desde la pre-privada del despacho presidencial. Fue la primera visita de Novelli a los Milei después de Tech Forum. Diez días más tarde los también iría a verlos a la Quinta de Olivos.

Noviembre de 2024 fue un mes muy importante. Cumplido con éxito el objetivo del “evento” (es decir: recaudar vendiendo acceso preferencial al presidente argentino), Novelli y sus socios, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, por entonces ya con un cargo importante en la CNV, decidieron avanzar con propuestas más ambiciosas. Entre el 17 y el 20 los tres coincidieron en Asunción con Hayden Davis. El 21 de noviembre a la mañana el trader recibió una copia de un acuerdo con Davis para representarlo en la Argentina. Cobraría 1,8 millones y un 35 por ciento de todos los negocios. A la tarde Novelli y Davis fueron a ver a Milei a Casa Rosada. A la noche Davis celebraba con champagne en su hotel porque el presidente “firmó todo”.

El segundo documento es un mensaje de audio de abril de ese año, en el que una administrativa de N&W, la empresa de Novelli, recibía instrucciones. En el audio le piden que reciba una cantidad de dinero necesaria para hacer frente a varios pagos. “También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle, viste, a Karina” dice no una sino dos veces. “Que te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con los USDT de NW”. Ese mensaje fue enviado el 2 de abril de 2024. Un martes. Ese mismo viernes por la tarde Novelli fue a la Casa Rosada. Su ingreso fue autorizado por Karina Milei. Entró a las 15:12 y se retiró, un rato más tarde, apenas pasadas las cuatro.

El socio

Los elementos hallados en su teléfono permiten confirmar la escena que El Destape reconstruyó en los días que siguieron a la criproestafa Libra: Novelli es algo más que una pieza circunstancial de ese plan, es un socio del presidente que desde hace al menos un lustro le acerca a los Milei lucrativas oportunidades de negocios (que, con el acceso a la Casa Rosada, pegaron un salto inmenso). En el celular hay videos, fotos, planillas de cálculo, mensajes y hasta extractos bancarios que dan cuenta de esa relación, que siempre fue pública. El problema es que desde que accedieron al poder esos negocios dejaron de ser legales, lo que no significó un impedimento para que la relación, lejos de enfriarse, se hiciera más intensa.

Milei asumió en diciembre del 2023. El 8 de enero de 2024 Novelli visitó por primera vez la Casa Rosada. Volvió el 5 de abril, tres días después del audio de “los 4000 para Karina”. El 6 de junio estuvo de nuevo junto a Sergio Morales y el 11 de junio con Morales y Terrones Godoy. El 16 de Julio Novelli llevó a Hayden Davis y otro empresario que participó en el evento, Bartosz Lipinski, a reunirse con Karina. El 30 de julio Novelli guardó en su celular un documento modelo de una “Carta de Intención” (LOI) destinada al “Presidente de la Nación” con los campos en blanco. El 31 de julio Morales participó como orador de un evento cripto donde fue presentado como Coordinador de Asesoramiento Técnico de Presidencia.

El 1 de agosto Novelli volvió a visitar a Karina en la Casa Rosada. El 6 de agosto Novelli y Terrones Godoy inscriben la empresa Tech Forum S.A. “Tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”, declaran. 20 de septiembre, otra visita a Casa Rosada. Esta vez lo recibe el presidente. Estuvieron juntos una hora por la mañana y una hora a la tarde. Se sacaron la foto para promocionar Tech Forum en las redes sociales del evento, que habían sido creadas pocos días antes. Ese mismo día el presidente fue anunciado como principal orador del “evento”, que era sólo una excusa para encontrar empresarios dispuestos a pagar por acceso.



Después de Tech Forum las cosas se aceleraron. En noviembre hubo acuerdos. Desde diciembre, de acuerdo a las reconstrucciones de expertos, empezó a fluir la plata que lubricaría lo que hoy conocemos como Libra. Entre el 29 y el 30 de enero se concretó el acuerdo entre Davis y Milei, inmortalizado en un posteo de X que tiene precio: 1,5 millones de dólares de un total de al menos 5 millones. Es lo que se desprende de otro documento recuperado, que este fin de semana publicó El Destape en exclusiva. Ese mensaje habla de 1,5 millones en adelanto, 1,5 después de anunciar la sociedad y otros dos millones cuando se firmara el acuerdo. Todo indica que para cuando se lanzó la Libra, el pacto estaba cumplido y los pagos ya se habían realizado.