Pepe Ochoa reconstruyó este martes en LAM (América TV) la cadena de revelaciones que habría llevado a La Joaqui a enterarse del supuesto affaire entre Luck Ra y Tuli Acosta, una historia que arrancó en una peluquería, pasó por una pareja y terminó con dos rupturas simultáneas. La secuencia, que el propio Ochoa bautizó como “la ruta del cuerno”, involucra a cuatro personas que compartían vínculos de amistad y trabajo, y cuyo círculo íntimo quedó partido en dos.

Todo comenzó, según el relato del panelista, con una confesión. Tuli Acosta le habría contado a su peluquero y amigo cercano, Alejo, sobre el vínculo que mantenía con Luck Ra. El error de cálculo estuvo en que Alejo no era solo el estilista de Tuli: también atendía a La Joaqui, la entonces novia del cantante cordobés. “Tuli se lo confiesa a su peluquero, que se llama Alejo. Él también atiende a La Joaqui”, detalló Ochoa en el aire, ante la atención del panel.

Lo que siguió fue una segunda filtración. Alejo le contó lo que sabía a su novio, Valentín, quien también trabajaba en el mismo ambiente y había desarrollado una relación de afecto con la cantante. Fue ese vínculo el que determinó el paso siguiente: Valentín decidió contarle a la cantante lo que circulaba. “Luck Ra te está metiendo los cuernos”, fue la frase que, según el relato de Ochoa, Valentín le transmitió a La Joaqui.

Al enterarse, La Joaqui fue directamente a confrontar a Alejo. Le preguntó por qué, si sabía lo que estaba pasando, no se lo había dicho. El peluquero no pudo negar nada: la cantante ya tenía la versión de Valentín y lo dejó sin margen. “La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’”, reprodujo Ochoa en LAM. La situación desató una crisis dentro del propio círculo: Alejo y Valentín se separaron tras el episodio. “Doble separación”, resumió el conductor Ángel de Brito al escuchar el desenlace.

Tanto Luck Ra como La Joaqui salieron a dar su versión de los hechos. El cantante habló con De Brito y confirmó la ruptura, aunque negó el affaire con Tuli. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor. Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, afirmó el músico, según consignó LAM. artista, por su parte, también descartó públicamente una infidelidad y salió en defensa de la bailarina: “Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia”, sostuvo, y agregó que Tuli “es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho”.

La cantante había roto el silencio días antes en PLP, su programa de streaming en Luzu TV, donde no pudo contener las lágrimas al hablar del final de la relación. “Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, dijo entre lágrimas, y aclaró que fue Luck Ra quien tomó la decisión de separarse. “Nunca he amado así, yo me quería casar pero nos dio el timing”, agregó, pidiendo que no atacaran a nadie.

Tuli Acosta, que en un principio había lanzado una serie de publicaciones en TikTok que los usuarios interpretaron como indirectas vinculadas a la ruptura, también hizo su descargo. Cansada de que cada uno de sus posteos fuera leído en clave de mensaje oculto, escribió en esa misma plataforma: “Acá sin poder hacer TikToks porque sino son indirectas”, ironizando sobre la situación. Antes, en LAM, ya había negado cualquier romance con el cantante y aseguró que solo los unía una amistad de años.