Revelaron cómo murió Analía, la mujer hallada en un descampado de la ciudad

Recordemos que tras dos días de búsqueda desesperada, se halló el cuerpo de la gualeguaychuense de 47 años en un descampado en la zona de San Luis y Rodó, cerca de la Escuela Nº90.

En ese momento, fuentes policiales indicaron que en la zona donde fue encontrada no había signos de violencia; y en la jornada de ayer le realizaron la autopsia en la morgue judicial, para determinar fehacientemente las causas de su muerte.

ElDía accedió a los resultados preliminares de los estudios forenses a través de fuentes vinculadas a la investigación, que indicaron que "fue una muerte natural, relacionada con su estado de salud".

Asimismo, confirmaron a este medio que Analía era insulina dependiente y tenía hipertensión. Además, recordemos que hace 13 años había sufrido un ACV, que le dejó algunas secuelas como pérdida momentánea de la memoria.

Emotiva despedida

La mujer era madre de dos hijas, de 28 y 27 años, quienes iniciaron la búsqueda con celeridad y que ahora sufren con pesar su fallecimiento, con el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos.

En sus redes sociales, una de ellas posteó un video recordando feliz a su mamá: "Así quiero recordarte mí viejita!!!! Siempre tan arriba... Te amo hoy y siempre. Mándanos fuerzas viejita para seguir...", expresó.

Embed

De la misma manera, su otra hija exteriorizó su dolor: "Mamita mía vas a estar siempre conmigo, sos y serás lo mejor que tenemos. Me vas hacer tanta falta mi ojona te voy a esperar todos los días. Te amo ma, no hay consuelo para mi, me vas a faltar tanto mi mamita", escribió junto a una hermosa foto de la familia.