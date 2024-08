Echandi reconoció que fue su culpa haber anunciado la fecha de inicio de los trabajos, sin embargo, afirmó que las viviendas estarán terminadas para diciembre.

“El primero de agosto se iniciaban todas las obras en la provincia Entre Ríos, hay que recordar que son distintas empresas las que están actuando en toda la provincia, en este caso puntual de las 30 viviendas falta abonar un certificado de obra por mantenimiento, que es cuando está la obra parada y hay un costo fijo por eso. Todavía no ha salido el pago de Provincia. No se le ha pagado a la empresa y la empresa no ha arrancado, eso no significa que hay algún problema más grave. Tal vez yo fui el culpable de dar por hecho que en toda la Provincia se arrancaba el primero de agosto”, manifestó Pablo Echandi.

En tanto, aseguró que así como lo confirmo el presidente del IAPV Manuel Schönhals, las obras estarán finalizadas en diciembre. Por el momento, Echandi no aventuró la fecha en que se reactivará la obra pero informó que ya se encuentra comunicado con Provincia.