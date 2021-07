Revelaron cuáles fueron los convocados por Tinelli para intentar levantar el rating

"Hasta ahora son siete figuras en total", precisó el conductor de "Los ángeles de la mañana".

Según indicó el periodista en su programa en El Trece, Rodrigo Tapari, Ariel Puchetta, Lionel Ferro, La Chipi (que actualmente está como reemplazo de Barby Silenzy) fueron tentados por la producción para sumarse a la competencia.

Sobre el final de la emisión del jueves, Ángel reveló que dos angelitas también fueron convocadas para sumarse a "La Academia": Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

"¿Vas con Martín Baclini? ¿Vas sola?", le preguntó el conductor de "LAM" a Cinthia. "Me lo ofrecieron los chicos (por el Chato Prada y Federico Hoppe), pero todavía no definí nada", mencionó la bailarina.

Yanina Latorre, en tanto, también confirmó que fue convocada, aunque aún no arregló su contrato con la producción de "ShowMatch". "Todavía no cerré nada. Ya me llamaron. El tema es que yo no canto. Vamos a ver...", sentenció la rubia.