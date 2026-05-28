Oficialmente se identificó a la mujer hallada muerta en el canal secundario del río Uruguay el 23 de mayo. Se trata de Ángela Rosana González y desde la Justicia en Concepción del Uruguay convocan a familiares a presentarse en la Jefatura de Policía a fin de ser informados sobre el estado de la causa.

El hallazgo se produjo en el Puerto de Concepción del Uruguay, situación que motivó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en el sector costero. El cuerpo, se indicó, fue trasladado a la morgue para los estudios correspondientes.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo



El procedimiento se inició el 23 de mayo cuando la Prefectura del puerto de Paysandú, en Uruguay, emitió un aviso urgente a sus pares de la Prefectura Naval Argentina. La alerta daba cuenta de la presencia de un cuerpo flotando sobre la superficie de las aguas, específicamente a la altura del denominado Canal Secundario, sobre el kilómetro 170 del río Uruguay.

De inmediato, desde la Prefectura de Concepción del Uruguay se destacaron los medios fluviales de rescate. Al arribar a las coordenadas geográficas indicadas, el personal de la fuerza federal constató sobre la línea de la costa la presencia del cuerpo sin vida de una persona.

Tras comunicarse la novedad a la Fiscalía en Turno, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado en embarcación oficial hasta la costa local. El punto de arribo elegido por razones operativas fue la bajada de lanchas del Club Regatas Uruguay, donde alrededor de las 16 horas se montó un fuerte cordón de seguridad.

Se procedió al traslado del cuerpo hacia la morgue del cementerio local, y según supo AHORA, el cuerpo fue luego trasladado a Oro Verde para la realización de la autopsia.

Se buscará para determinar científicamente la causa y la data de la muerte.

Fuente: AHORA