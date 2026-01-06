Ricardo Franco, de 41 años, es la víctima fatal que encontraron ahogada en el río Gualeguay. El cuerpo del hombre, oriundo de Tala, en Entre Ríos, apareció este martes a unos 630 metros aguas abajo del lugar.

En el marco de la búsqueda de las personas desaparecidas domingo por la tarde en aguas del Río Gualeguay zona pozo La Tarucha, en la mañana de hoy, cerca de las 6.30, fue localizado el cuerpo de Franco.

El descubrimiento se produjo en el marco de los rastrillajes que se venían realizando sin descanso por agua y tierra. El cuerpo fue localizado en el sector donde se concentraban las tareas de los buzos y rescatistas.

La búsqueda de la segunda persona desaparecida continúa de manera intensiva en estos momentos. Se trata de un joven de 26 años. Los esfuerzos se focalizan específicamente en la zona del paraje “La Vanena”, sobre el conocido camino de La Sal.

En el lugar trabajan de manera coordinada varios equipos de emergencia, incluyendo Policía, Bomberos y Prefectura, quienes enfrentan las condiciones del río para intentar dar con el paradero del segundo desaparecido lo antes posible