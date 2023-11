La denuncia a una maestra de una escuela primaria de La Plata por un supuesto acoso virtual y abuso a sus alumnos a través de diferentes redes sociales desató la indignación de todos los padres. El escándalo incluye conversaciones de índole sexual entre la docente y los nenes de 12 años.



TN pudo acceder a los chats que mantuvo D.J. con sus alumnos durante un tiempo prolongado. Los estudiantes son de dos cursos distintos (6°B y 6°C) de la escuela primaria N°58 de La Plata y el modus operandi de ella era concreto: los agregaba a Instagram, les escribía por ahí y luego les pedía que le escribieran por WhatsApp. A varios de ellos les pedía fotos, le dijeron sus padres a este medio.

La conversación más impactante se da entre la docente y uno de los alumnos con los que, según cuentan familiares de la víctima, ella le hablaba “como si fuera la novia”. En ese intercambio de mensajes aparecen comentarios como “Mi amor”, por parte de la maestra, o “Celosita”.



Uno de los diálogos más preocupantes se dio cuando la docente les pedía a los alumnos que le manden fotos y ella les reenviaba. La abuela de una de las víctimas contó a TN que la profesora le envío una foto de un tatuaje a su nieto y él le respondió con una foto luego de bañarse.



En paralelo. D.J. conversaba con compañeros del nene al que en los chats llamaba “Mi amor”. Otra de las charlas se da con otro alumno donde se burlan por la posibilidad de desaprobar a ese chico.

“Yo le escribí a (nombre del nene en cuestión), no le digas. Porque me hizo calentar”, escribió la maestra de la escuela primaria. “Sí, porque volvió con R. (por el nombre de una alumna)”, respondió el nene de 12 años.

Luego, la mujer refirió: “Si sabía que desaprobándolo no lo dejaban ir, lo desaprobaba. Por salame”. La docente fue un paso más: “Si no, ni cabida. Lo hacía llorar y todo, pedazo de goma”.

Incluso la propia docente le cuenta al compañero del alumno en cuestión que evalúa la posibilidad de desaprobarlo en una futura prueba: “Más vale que sepa todas. Donde una me la diga mal, lo desapruebo”.



Con ese mismo alumno mantuvo una charla algunos días después donde el chico, de manera privada, le escribió: “Te amo profe, sos la mejor del mundo. Con vos me divierto más en todo. Sos la mejor señorita del mundo, hermosa. Te amo”.

Lejos de frenar esa conversación, la docente escribió “Awww, mi” junto a un emoji de un rey.

Chats de la docente.



En uno de los tantos intercambios de mensajes, ella escribe: “Yo te quiero igual molesto. Que soy la más hermosa, lo soy. Jajajaja”.

Las conversaciones también cuentan con audios: “Ese mensaje era para mí. Sos el peor, mandas mensajes re lindos y después decís que no es para mí. Aparte dice seño”.



En el último de los chats al que pudo acceder TN, la mujer mantiene un diálogo con una alumna.

“Es obvio que (el nombre de un alumno) te dedica las canciones a vos. Decime la verdad”, escribió la alumna. La docente respondió que “no tenía idea” sobre lo que estaba hablando, y ante la pregunta de la menor sobre si podía consultarle a su compañero, la mujer acusada de acoso sexual escribió: “¿Pero ustedes no son novios?”. Los chats entre la docente y los nenes.



Las conversaciones ya están en manos de la Justicia, que abrió una causa por “grooming” a raíz de la denuncia, a la que se le sumó después otra por “abuso sexual simple agravado por ser educador”, lo que equivaldría a una pena de entre 3 a 10 años de prisión.

Tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, la maestra fue separada de su cargo, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.

Se suman denuncias

Con la denuncia, las autoridades de la escuela decidieron separar del cargo a la maestra apuntada, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes.

La exposición del caso y la denuncia hizo que otras familias se animaran y se sumaron exponiendo a la misma maestra. La acusan de tener prácticas similares en colegios anteriores en los que trabajó.

Los chats entre la docente y los nenes.



El propio abogado de la familia que sacó a la luz el caso explicó que en las últimas horas se sumaron más denuncias y que la docente es investigada en el marco de una causa abierta por "abuso sexual simple, agravado por tratarse de un educador".



"Son múltiples víctimas. Tenemos dos denunciantes y apareció una tercera. No sabemos todavía cuántos chicos pudieron haber sido abusados", consignó el abogado de a querella.



Entre las nuevas denuncias, Maylén, la mamá de una de una chica de 13 años contó a los medios que la docente hablaba en privado con sus alumnos y que les enviaba fotos íntimas y hasta los invitaba a la pileta de su casa. Además, les enseñaba a abrir cuentas paralelas en Instagram para tener sólo acceso con ella.

Una de las maestras de la escuela N°58 de La Plata está acusada de grooming. Foto: Facebook



"Hubo abuso delante mi nena y de sus amiguitas, porque avanzaba mucho a este nene, todas estaban amenazadas de que no cuenten nada porque sino, las iban a echar", denunció la mujer.

Y agregó: "La maestra le decía a mi hija que ella era muy linda para él, que era un negrito. Es una hija de re mil p… a la que le dimos la confianza de nuestros nenes y se pasó", remarcó.



Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.

Por el momento, el caso presentado en la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de La Plata fue caratulado como "grooming" al considerarse que hubo "acoso sexual por redes sociales", pero no se descarta que la carátula cambie porque se habrían sumado nuevos episodios de abuso sexual infantil.