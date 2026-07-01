El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo pasado un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores, mientras se aguarda un informe oficial encomendado a un organismo especializado.

Se trata de una de las pruebas que se analizan en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora ex funcionario y que está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y, según pudo confirmar Infobae, en base a ellos realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete .Además es investigado por haber usado plásticos de empleados suyos para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el promedio del salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso. A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados cash en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a 7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales. Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

El análisis de los gastos

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo. A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.

La investigación se amplió a períodos previos a su arribo a la función pública, en pedidos de informes que abarcan a su esposa Bettina Angeletti y también se pidió un informe sobre todas las declaraciones públicas de Adorni desde antes de su llegada al gobierno de Javier Milei vinculadas a criptomonedas luego que en la declaración jurada que presentó blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el ex funcionario fue de 200 mil dólares.