Según el relato de la víctima a las autoridades policiales, tres jóvenes abordaron su remís y lo hicieron ir hasta la zona norte de la ciudad, donde le quisieron robar y le dieron un balazo.

Sin embargo, como adelantó Ahora ElDía, la Policía Departamental constató con el gps del vehículo y con las cámaras de seguridad que el remisero no realizó el recorrido que dijo.

Este miércoles, el subjefe de Policía Luis Báez brindó más detalles al respecto en Ahora Cero Radio: “Trabajando con la fiscalía en conjunto y personal de investigación y comisaría hemos estado en estos días recabando información, no solamente de registros fílmicos sino también testimonios de personas, y en principio no concuerdan con lo manifestado por el remisero, pero no quiero dar muchos detalles por una cuestión que estamos en plena investigación”.

Además, comentó cual es el estado de salud de Luis Roldán: “Ahora estamos esperando el parte médico policial, pero hasta ayer su estado era crítico, y el día anterior estaba estable, así que tiene sus altos y bajos”, y reveló un detalle clave que lo complica: “El proyectil quedó alojado en el interior del cuerpo, se dañó un riñón, y eso es lo que más lo está complicando en este momento”, concluyó.