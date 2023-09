Gustavo Conti aún no pudo sanar la reciente pérdida de su amiga Silvina Luna, quien murió hace casi un mes por una insuficiencia renal provocada por una mala praxis, y la recuerda todas las veces que puede en una entrevista o en sus redes sociales.



Ahora hizo lo propio en su cuenta de Instagram, en donde subió una historia con uno los últimos modelos de la ex participante de Gran Hermano antes de morir.



“La vida no te da las personas que tu quieres. Te da las que necesitas”, rezaba la frase de Luna, que había publicado en sus stories y que Conti reflotó desde su usuario. “Unas te ayudarán, otras te lastimarán, te amarán y te harán sufrir. Pero cada una de ellas te llevarán a ser la persona que estás destinada a ser”, completa el texto de la actriz.



Conti y Luna compartían una amistad de más de 20 años, que tuvo sus inicios en la edición de Gran Hermano de 2001, donde ambos participaron.



La última entrevista a Silvina Luna: “Todo se puede terminar en cualquier momento”

Silvina Luna había dado una entrevista antes de ser internada que fue difundida en el programa Estamos a tiempo, hace unos pocos días, cuando nadie lo había hecho antes.



“Me pasó de que yo me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren”, se la escucha decir a la actriz.



“Puede ser desde lo físico, lo mental, lo espiritual, pero poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar sí o sí en el presente. Y hoy estoy en un proceso así”, remarcaba en el podcast que grabó sólo 10 días antes de ser internada en el Hospital Italiano.



“Y, bueno, es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas, pero bueno, creo que a veces necesitamos como pasar una situación difícil pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, que somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”, remarcó. (NA)