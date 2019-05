Reventaron la reja de una ventana y robaron “con una impunidad que asombra”

Aprovecharon que la familia había abandonado el hogar por unas horas y “trabajaron” con todo el tiempo a su favor. Primero quitaron la reja y la dejaron tirada frente a la casa, luego levantaron la persiana y entraron. Se llevaron un TV, una cortadora de fiambres, un microondas y la guitarra del hijo. La delincuencia se agudiza en época de crisis y los robos se elevan. Los más perjudicados son aquellos que residen en las zonas más alejadas del casco céntrico, donde la iluminación no es la propicia y la recorrida de la Policía no es tan asidua como uno quisiera, pero en realidad nadie queda al margen de convertirse en una víctima. Esta vez le tocó atravesar este trago amargo al reconocido cheff de Gualeguaychú, Gastón Spagnol y al resto de su familia. El miércoles por la tarde dejaron su casa en Del Inmigrante al 500, casi Périgan, y cuando regresaron se encontraron con el peor escenario. “Es un momento del cual todavía no nos podemos recuperar”, indicó el dueño de casa a ElDía. Los delincuentes desempotraron la reja de la habitación, levantaron la persiana y una vez dentro “eligieron qué llevarse”. Es así que se fueron con un televisor Led de 42 pulgadas, una cortadora de fiambres industrial que el chef utiliza para su trabajo diario, un microondas y una guitarra criolla marca Yamaha que pertenecía a su hijo de 15 años. “Ver a tu propio hijo llorar por la angustia que le provocó, como a nosotros, saber que alguien se metió a tu casa y robó lo que había de valor o lo que tenía de afectivo –como el caso de la guitara - es muy duro y genera mucha impotencia”, relató conmovido Spagnol. Comentó que nadie vio y escuchó nada. Quizás por el hecho de que a esa hora estaba lloviendo y comenzaba a caer la noche. Pero esto no se trató de un robo al boleo, hubo una inteligencia previa sobre la familia y no actuó un solo delincuente, sino que debieron ser más de dos los que se llevaron las cosas. “Hasta hace poco reinaba la tranquilidad en el barrio, pero desde hace un tiempo a esta parte se han dado algunos hechos delictivos”, indicó el damnificado, y recordó que días atrás un grupo de cinco personas saltaron una reja de dos metros de un vecino que vive enfrente de su casa para sacar una moto de alta cilindrada y como no pudieron hacerla arrancar, “entre cinco la alzaron y se la llevaron”. Este caso pudo ser esclarecido porque una cámara de seguridad captó el momento y se los pudo identificar, pero el hecho sucedió y eso es lo preocupante. “Las personas que se dedican a esto, a vivir de lo que producen los demás, parecen intocables y si la Policía los detiene, a la media hora o a los 40 minutos están afuera”, opinó molesto y en coincidencia a lo que manifiestan las innumerables personas que han sido blanco de robos. “Cuesta muchísimo hacer un peso y los que trabajamos, nos rompemos el lomo para tener lo que tenemos, en un santiamén perdemos casi todo”, agregó Spagnol que confió que “este robo no solo me perjudica a mí, sino también a la gente que labura conmigo”.