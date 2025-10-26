El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) dictó hoy un fallo clave en la causa que involucra al comunicador digital Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto". La Sala Penal del Tribunal resolvió denegar la concesión del recurso extraordinario federal que la defensa había interpuesto para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión resulta un revés judicial definitivo en la provincia para Prestofelippo, ya que mantiene firme la orden de realizar un nuevo juicio en su contra por el delito de Instigación Pública a Cometer Delitos (Art. 209 del Código Penal). La acusación se originó a raíz de publicaciones en las que el youtuber habría instigado a la violencia contra la figura del ex Intendente de la capital entrerriana.

La larga batalla judicial

El proceso comenzó luego de que el Tribunal de Juicios de Paraná emitiera una sentencia absolutoria a favor de Prestofelippo. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y, posteriormente, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución al detectar, según el Ministerio Público, serias falencias argumentales y una interpretación sesgada de la prueba, ordenando que se realice un nuevo debate.

Ante esta anulación, la defensa de "El Presto", a cargo del Dr. Augusto Diego Lafferriere, acudió al Stjer mediante un recurso de impugnación extraordinaria, alegando que el fallo de Casación era arbitrario e inconstitucional.

El defensor esgrimió que se habían vulnerado derechos constitucionales como el debido proceso legal, el principio in dubio pro reo y la libertad de expresión, sosteniendo que las manifestaciones de su defendido se enmarcaban en una "editorial periodística política" y que no se había acreditado el dolo ni la seriedad requerida por el tipo penal.

Argumentos finales y decisión del Stjer

El Fiscal de Coordinación, Dr. Álvaro G. Piérola, se opuso de forma tajante a la apertura de la vía federal, asegurando que no existía "cuestión federal suficiente" ni arbitrariedad en la sentencia. El Fiscal insistió en que la defensa pretendía reabrir el debate sobre cuestiones de hecho y derecho común ya resueltas en dos instancias, y destacó la doctrina de la Corte Suprema que avala la anulación de sentencias absolutorias defectuosas.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, al analizar la solicitud, coincidió con la Fiscalía. La resolución concluye que la defensa solo exhibe su "evidente disconformidad con el resultado sentencial" y que, bajo una "forzada cosmética de agravios constitucionales", no logró cimentar con idoneidad las causales de arbitrariedad. El Tribunal calificó el planteo como "palmariamente inadmisible" y con un "marcado déficit argumentativo", denegando la concesión del recurso a la Corte Suprema.

Con esta resolución, el youtuber queda obligado a ser juzgado nuevamente en la capital entrerriana por sus dichos contra el ex intendente, cerrándose la posibilidad de evitar el segundo debate mediante la vía federal.

