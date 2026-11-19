El miércoles por la noche, el Teatro Gualeguaychú volvió a despertar de un letargo de 17 meses producto de las obras de reconstrucción y refacción que se llevaron a cabo en su interior.

Cientos de personas participaron de la gala de reapertura y la sala estuvo llena. Quienes no lograron entrar pudieron presenciar el espectáculo desde la pantalla grande ubicada frente al teatro. Otras tantas, lo siguieron a través de la transmisión en vivo que hizo el Municipio en YouTube.