

La causa, que se había elevado a juicio el año pasado, generó la discusión en torno a la cual se trataba de establecer si los hechos denunciados -ocurridos hace casi 30 años- estaban prescriptos o no. El juez Arturo Dumón así lo había resuelto y el acusado fue sobreseído. Sin embargo, el fiscal Jorge Gutiérrez acudió a Casación y la Cámara entendió que estaban mal contabilizado los tiempos, con lo cual la acción penal seguía vigente.



La víctima relató en su denuncia que su padre abusó de ella cuando tenía 13 y 14 años, mientras cursaba el 2º año de la escuela secundaria, con manoseos, tocamientos y sexo oral. El fiscal Gutiérrez investigó esa denuncia, obtuvo pruebas incriminatorias y requirió la elevación del Legajo a juicio.

En la audiencia realizada ante el juez de Garantías, Ignacio Telenta, enumeró las pruebas que tenía contra el imputado, pero el defensor invocó que los hechos investigados estaban prescriptos. En esta ocasión, Telenta entendió que la acción penal estaba vigente y elevó el caso a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que se realice un juicio por jurados, pero el defensor decidió apelar esta decisión.

El caso recayó en uno de los miembros del Tribunal, que debía decidir sobre el planteo de prescripción. El juez Arturo Dumón entendió que el tiempo transcurrido no estaba del todo claro y por el “In dubio pro reo” debía fallar a favor del imputado. Este es un principio jurídico penal, donde se debe fallar a favor del acusado en caso de duda. Es decir, ante pruebas insuficientes o contradictorias, el Juez debe optar por la interpretación más favorable al acusado.

Pero el fiscal Gutiérrez llevó esta decisión ante la Cámara de Casación de Concordia y tras fundamentar su reclamo a fines del año pasado, días atrás se conoció el fallo de los integrantes del Tribunal. Coincidieron en lo argumentado por el Fiscal en que la acción penal se encontraba vigente y se debía revocar el sobreseimiento que había dictado Dumón sobre el imputado.

La resolución no está firme y es posible que la defensa del hombre acusado acuda ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para dirimir este punto, si el hecho se encuentra prescripto o no, pero en caso de fallar de la misma forma en que lo hizo la Cámara de Casación Penal de Concordia, se deberá disponer de la realización de un juicio por jurados en Gualeguaychú en los próximos meses.