El Tribunal Oral Federal de Paraná revocó el beneficio de prisión domiciliaria a Priscila Andrea Millen, condenada por pertenecer a una organización narco que operaba desde la cárcel de Gualeguay.

El TOF ordenó su inmediato traslado a la Unidad Penal N°6. La decisión, firmada el 27 de abril por el juez de Cámara Jorge Sebastián Gallino, se fundamentó en el “total desapego a la norma” demostrado por la condenada.

Priscila Andrea Millen recibió una pena de 6 años de prisión y multa de 7.020.000 pesos. Fue considerada un eslabón trascendente en la organización liderada por Juan Alexis Millen.

El Tribunal Oral Federal de Paraná revocó el beneficio de prisión domiciliaria a Priscila Andrea Millen, condenada por pertenecer a una organización narco que operaba desde la cárcel de Gualeguay.

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El TOF ordenó su inmediato traslado a la Unidad Penal N°6. La decisión, firmada el 27 de abril por el juez de Cámara Jorge Sebastián Gallino, se fundamentó en el “total desapego a la norma” demostrado por la condenada.

Priscila Andrea Millen recibió una pena de 6 años de prisión y multa de 7.020.000 pesos. Fue considerada un eslabón trascendente en la organización liderada por Juan Alexis Millen.

Millen gozaba del beneficio de arresto domiciliario desde el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica revelaron que, desde septiembre de ese año, la mujer egresó de su vivienda en reiteradas ocasiones sin contar con las autorizaciones pertinentes.

A estas salidas no autorizadas se sumaron reportes de rupturas deliberadas del dispositivo electrónico de vigilancia, lo que requirió la intervención técnica de la Policía Federal Argentina para su reparación. Pese a haber sido intimada formalmente el 9 de marzo de 2026 bajo apercibimiento de revocarle el beneficio, Millen volvió a registrar salidas injustificadas los días 30 de marzo y 9 de abril de este año.

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El magistrado consideró que el abandono sistemático del domicilio constituye razón suficiente para dejar sin efecto la modalidad morigerada de la pena. En el fallo se destacó que, si bien el beneficio se otorgó originalmente para que Millen cuidara de sus hijos menores de edad ante la ausencia de otros familiares, dicha situación cambió recientemente.

El tribunal informó que el pasado 12 de febrero se le concedió la prisión domiciliaria a la madre de la condenada, quien reside en el Barrio Las Flores y se encuentra en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Esta mujer también era parte de la “empresa” familiar dedicada a la venta de cocaína.

Ante este nuevo escenario, la justicia ha dado intervención al Ministerio Público Pupilar y al Copnaf para que, en un plazo de 24 horas, arbitren los medios necesarios para garantizar los derechos de los menores involucrados, evaluando la posibilidad de que queden bajo la custodia de su abuela. Una vez recibido dicho informe, la Policía Federal procederá al traslado definitivo de Millen al establecimiento penitenciario

Fuente: Ahora