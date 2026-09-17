En horas de la madrugada del jueves, personal de Comisaría Tercera intervino en inmediaciones de las calles Bolivia y Franco tras un llamado que alertaba sobre un conflicto entre vecinos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que varias personas se encontraban alteradas y señalaban a un hombre de 31 años como el presunto causante de los incidentes. El mismo se encontraba en el interior de un domicilio de la zona, por lo que fue demorado preventivamente.

Informado de la situación, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del individuo mientras se recepcionaban las correspondientes denuncias.

Al momento de ser trasladado en el móvil policial, el aprehendido adoptó una actitud agresiva, resistiéndose al procedimiento, golpeando el interior del vehículo y arrojando patadas contra el funcionario policial que conducía el móvil.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental , donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de actuaciones por los supuestos delitos de violación de domicilio, atentado y resistencia a la autoridad.