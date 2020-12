El pedido de ambos cobra mayor relevancia en este lamentable marco, porque los principales herederos del Diez son los cinco hijos reconocidos por Diego: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando.

Con información en su poder, Jorge Rial sorprendió al dar detalles de una charla que habrían tenido los hijos mayores de Mardona, tras su fallecimiento, en la que dos de ellos se habrían negado a que Lara y Gil accedan al ADN que le pondría fin a la incertidumbre sobre su identidad.

"Los hijos son cinco, reconocidos. Pero hay dos dando vueltas: Magalí y Santiago. De ese tema se habló y no hay unanimidad con respecto a entregar de parte voluntaria muestra de ADN para hacer el cotejo. ¿Quién habrá dicho que no? Porque no te pueden obligar. Pero se habló del tema. 'Muchachos somos 5, pero podemos ser 7 y cambia todo el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Vamos voluntariamente y nos sacamos esto de encima rápido o no?'", comenzó diciendo el conductor en Intrusos, poniéndole suspenso al relato.

Atento a sus palabras, Adrián Pallares apuntó: "El primero que dijo 'no' fue Diego, hace unos años con Lara, y lo de Magalí es más reciente, a mediados del año pasado".

Retomando el relato, Rial les preguntó a sus panelistas: "¿Quién creen que dijo que no?". "Dalma", coincidieron Rodrigo Lussich y Paula Varela.

"Supongo que los dos hijos que lucharon contra esto, Jana y Diego Junior, no habrán dicho que no. Habrá sido alguno del otro grupo", acotó Pallares.

Sin embargo, ninguno de ellos estaría en lo cierto. "¿Saben quiénes dijeron que 'no'? Diego Junior y Jana. No quiero adjetivar ni nada. Están todos a flor de piel, pero me sorprendió que haya venido de ese lado, en una charla informal".