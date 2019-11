Rial contó un escandaloso momento de su divorcio con Silvia D'Auro

Es que en las últimas horas se supo que la modelo fue al country en el que vivía con su familia (ella abandonó la casa ya que el empresario se negaba a mudarse) y allí se enteró que tenía prohibido el ingreso. "Ella tenía que ir a sacar unas cosas de la casa, que es de los dos, pero el personal de seguridad le informó que Contardi revocó el permiso de acceso", contó Agustina Kämpfer en Nosotros a la Mañana.

Al tratar el tema en Intrusos, el conductor opinó: "Lo que pasa es que en los countries rige otra ley, no es la ley que rige de puerta para afuera. Es que el matrimonio, les chupa un huevo, a ellos les importa quién está dentro de la casa".

Y luego relató su experiencia al respecto. "Te digo que a mí me ha pasado alguna vez que trataron de impedir que entrara al country donde yo vivía. Yo agarré y pasé por arriba. A mí no me dejaban entrar al barrio, claro que está mal pero andá a ponerte a discutir ahí", relató en clara referencia a lo ocurrido durante su separación con D'Auro.

En ese sentido, el periodista continuó y dejó un par de frases picantes en cuanto a la elección de las parejas. "Esa discusión es una pregunta que me hice yo alguna vez, no es una mala elección la que uno hace, elegiste una persona que después cambió", aseguró.

"Los abogados dicen que conocés a tu pareja cuando te separás", intervino Marcela Tauro, y se encontró con una contundente respuesta de Rial: "No, la conocés antes. Porque conocés a tu pareja, te separás. Es distinto, cuando conocés a tu pareja te separás, por eso nadie se separa de un día para el otro. Te toma dos años mínimo para tomar la decisión de irte".