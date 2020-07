Rial explicó por qué discutió al aire con Marcela Tauro

“Nosotros pasamos por esto. Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Mühlberger”, empezó diciendo el conductor, aludiendo a la discusión que tuvieron al aire cuando él le pidió la fuente de sus datos a la panelista, mientras entrevistaban al recepcionista del lugar.

“Todos sabíamos que Marcela tenía, no una amistad, pero sí una relación de conocimiento con Mühlberger. En aquel momento mi decisión fue protegerla de todo eso, no involucrarla, porque hay cierto afecto. Pero también sentí en ese momento que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando. Lo vi al aire y por eso en ese momento le pido la fuente porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared de una manera que a mí no me gustaba. Fue por ella, porque la ponían en un lugar difícil”, aseguró el conductor.

Rial remarcó la calidad humana y laboral de Tauro, quien hoy es parte de Fantino a la tarde. “Yo la conozco mucho, es una gran mina y lamento mucho que se haya ido. Con lo buena que es, la note al aire en ese momento presionada. No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas. Sabía que se estaban abusando de lo buena que es Marcela y a mí me dio bronca. Hubo una pequeña discusión que fue solamente eso”, aseveró Jorge Rial, refiriéndose por primera vez a la renuncia de Marcela Tauro tras 17 años en Intrusos.