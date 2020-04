Rial, indignado con Santiago Del Moro por el test de Covid-19 que se realizó en vivo

"¿Qué pensarán las dos tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que arriesgan su vida para ir a China a buscar tests, que acá gastan en una persona de la tele que no tiene síntomas? Es un bien de todos nosotros, porque el Estado somos nosotros. No podés hacer un show de esa manera. Con el test comprobás si sos portador o no del coronavirus . Se podría haber mostrado cómo se hace sin haberlo hecho. Es muy sensible el tema porque nos están machacando desde los medios que es muy importante que nos testeen a todos, y ver que se malgasta uno ahí, golpea. Se puede hacer el show sin el show".

La respuesta del doctor Guillermo Capuya

El Dr. Capuya, en tanto, hizo su descargo en conversación telefónica con Intrusos . "Hacemos el show para generar conciencia. Lo que hice en vivo en el programa sirve como complemento de los test que realiza el Estado, no es el mismo. Es para pacientes asintomáticos, y Santiago no tenía síntomas pero podría ser portador del coronavirus. Es una muestra que me había quedado así que no le sacamos el test a nadie. Estos test los realizan los bioquímicos y es lo que hace un diabético cinco veces por día. Quería que la gente supiera cómo se hace. Pero que quede claro que este test no es de libre acceso al público".