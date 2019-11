Rial y un dramático relato del minuto a minuto del cumpleaños de Diego Maradona

Así, Jorge Rial puso todo en el contexto de la alegría por la victoria de Gimnasia por 4-0 ante Newell's en Rosario el martes 29, el cansancio por el viaje en auto del DT del Lobo y comenzó: “Esto arrancó a la tarde en realidad, cuando Dalma con Roma y Gianinna con Benjamín van a saludar a Diego. (…) Y que no lo vieron bien, lo vieron como ido, entonces Rocío Oliva les dijo que era porque recién se había despertado de una siesta. Como no lo vieron bien a Diego no se quedaron mucho tiempo”.

“A mí me dijeron que cuando Gianinna volvió encontró a Diego en muy malas condiciones. Primero, a Diego le salió un líquido por la nariz, Gianinna preguntó qué le pasaba y que el padre de Rocío le dijo que se quede tranquila que eso era normal. Que le pasaba todos los días. Ahí, Gianinna le dijo que eso no era normal, hubo una pelea muy fuerte con insultos, porque Gianinna decía ‘mi papá está mal’, y el padre de Rocío le decía que ‘siempre le pasa eso’. Pero nadie le daba bola a Gianinna, y cuando ella vio el vómito, logró acomodarlo con un gran esfuerzo físico para que no se ahogue con su propio vómito. Le salvó la vida”, continuó Rial.

Ahí, Marcela Tauro aportó su propia información: “Diego estaba sentado comiendo, se llevó un bocado (de carne) grande a la boca y tomó cerveza. Después lo llevaron a la cama a acostarse. Pero inmediatamente antes de esto, dicen que Jana (N. de la R.: hija extramatrimonial de Maradona, de 23 años) fue a abrazar y besar a Diego. Ahí pasó toda la situación (del líquido en la nariz), la discusión entre el padrastro de Rocío y Gianinna, y que Jana le terminó diciendo a Gianinna ‘nosotros cuidamos a Diego todos los días, vení a cuidarlo vos si sabés tanto’”.

Más tarde, Jorge Rial retomó el hilo: “Gianinna se llevó a Diego a la cama, logró estabilizarlo. Es más, hay una foto de ella en la cama con su papá. Lo que me contaron es que llamó a Daniel Osvaldo para pedirle ayuda para mover a Diego”.

Al final, Marcela Tauro explicó el vínculo entre Gianinna Maradona y Daniel Oslvaldo: “Según lo que a mí me contaron, Gianinna filmaba todo desde una columna. Cuando llegó entró a la casa filmando, se sacó fotos con el padre y se filmaba todo el tiempo. Y que con Daniel Osvaldo estaba a los besos, que hay fotos, que no estaban como amigos. Que los vieron besándose y que después se fueron a una zona de quinchos y que tardaron un rato en volver”.