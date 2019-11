Ricardo Alfonsín llega a Entre Ríos con críticas al radicalismo provincial

Con un discurso muy duro contra la fuerza a la que pertenece, el ex diputado nacional llamó a hacer una autocrítica por los cuatro años del gobierno nacional, “porque las cosas, claramente, no fueron buenas”.

“Este conjunto de reuniones que estamos teniendo en diferentes distritos tienen como objetivo sacar posiciones, salvo que este partido haya dejado de serlo”, sostuvo en una entrevista con el programa Cinco Esquinas que se emite por Radio Costa Paraná.

“Nosotros somos distintos al PRO y quien gobierna es el PRO. Si hubiera sido la Unión Cívica Radical las decisiones hubiesen sido muy distintas. Lo que les molestó a muchos radicales es que antes que se tomaran esas decisiones no se los consultó. Pero ojo, muchos radicales que tuvieron la responsabilidad de evitar que se produjeran los errores no lo hicieron. El reclamo no es por el partido, sino por los argentinos. Hubo muchos que fueron muy complacientes, hicieron seguidismo y actuaron como escribanía”, se despachó. E insistió: “Hay que decirlo de frente a la sociedad. No se ha dicho una sola palabra de lo que pasó durante estos cuatro años, como si hubiera sido perfecto lo que sucedió”.

Alfonsín adelantó que será candidato en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Airees. “Que a través de las internas el radical elija qué radical quiere, si el que avaló la reforma previsional que afectó a los jubilados o el que se opuso; el que avaló el aumento de las tarifas o el que quería una auditoría para evaluar si los subsidios a las empresas eran suficientes para mantener el precio del servicio”, enumeró.

También se refirió al encuentro que este viernes mantendrá con Alberto Fernández. “Me reuní antes que fuera candidato, como me he reunido con Santiago Cafiero, Eduardo Valdés, Pepe Albistur y otros. Me reúno con varios dirigentes de todos los partidos, me parece un gesto de civilización política. No necesito tener odio para defender mis convicciones”, añadió.

Y provocó: “¿Saben cuál es la diferencia mía con otros radicales? Que mis encuentros con dirigentes se saben, la de los otros no. No tengo nada que ocultar. Me puedo equivocar, obviamente, pero lo que hago lo hago de cara a la sociedad”.

Ante una posible convocatoria del presidente electo para ocupar algún cargo, dijo: “Alberto es muy respetuoso. No me ha ofrecido nada. Yo puedo ser mucho más útil para el próximo gobierno desde el llano. Espero que mi partido lo sea y no cometa errores del pasado, como oponerse a políticas que son buenas para el país pero no los acompañó porque las hizo el otro. Si hace eso no voy a seguir en el partido en este sentido”.

Alfonsín llega a Entre Ríos en el medio de las tensiones, donde en Cambiemos se está debatiendo la idea de conformar bloques únicos en el seno de la Legislatura u optar por interbloques, lo que generaría la partición de la alianza.