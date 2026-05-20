La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña encabezada por Ricardo Darín, entre otras figuras, que busca exigirle al Estado regulación al uso de la Inteligencia Artificial.

Este martes lanzaron el primero de una serie de videos en los que buscarán sentar una posición acerca de la utilización de la tecnología de manera indiscriminada.

“¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?“, se preguntó Ricardo Darín en el inicio del clip que se viralizó. Junto a él también aparecen Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

Por qué los actores buscan regulaciones sobre el uso de la IA

La iniciativa que difundió el gremio de los actores intenta contrarrestar la utilización indiscriminada de IA. “Se busca visibilizar los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad”, puntualizó el comunicado.

Además del clip de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, la organización informó que en los próximos días aparecerán nuevos videos que mostrarán a más figuras que se comprometieron con la causa.

El organismo puntualizó que la campaña que ideó es para destacar “la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público”. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, expresaron las piezas audiovisuales que se difundieron en las redes y a través de Internet.

En el video, Darín es claro con su exposición, en la que pidió por nueva regulación sobre la IA. “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó.

“Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“, aportó Gustavo Garzón. ”Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo", completó Marina Bellati.

En el final del texto que difundieron desde la entidad, la Asociación Argentina de Actores y Actrices detalló que está trabajando junto a diferentes asociaciones del área de lo audiovisual para “impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías”.

Fuente: TN