Ricardo Delcausse: "Cada vez es más factible el cierre de las empresas"

El transportista esperó durante un par de horas el arribo de algún concejal al palacio municipal. Esta vez aguardó en la planta baja. Su espera fue en vano, y luego de dialogar con Radio Cero y diario El Día se retiró del lugar. Antes dijo que “no voy a dejar de venir, en algún momento me van a atender y dar las explicaciones. Lo único que me falta es traerme una cama, dormir acá y ver si de esa manera me atienden”.

Acotó que “el martes vine temprano y me dirigí al Concejo Deliberante, pero como no había nadie en el bloque oficialista, decidí quedarme en el hall central”.

“Hoy trabajamos el día, para pagar el gasoil a 45 pesos y rogar que no se rompa nada. No podemos siquiera comprar una rueda valuada en 20.000 pesos”, destacó el empresario.

Sobre el paro de jueves y viernes que impulsa la Unión Tranviarios Automotores (UTA) adelantó que se llevará a cabo “una reunión entre los empresarios y el gremio por las paritarias, pero si no podemos pagar la que tenemos en vigencia ¿cómo vamos hacer para abonar una nueva?”, se preguntó.

Para concluir agregó que “mantuvo dos reuniones con los choferes de su empresa”. En la ocasión les explicamos “cómo viene la mano y está claro que los muchachos entienden perfectamente la situación y nunca dejaron de acompañarnos, pese a que se les está abonando el sueldo y el aguinaldo en cuotas con una escala salarial vieja. Pasando en limpio, estamos manejando la empresa con la plata del día”. Acotó que el dinero que ingresa tiene dos destinos. El primero es ir completando los sueldos y segundo, comprando gasoil.

Sobre los costos que afronta una empresa de transporte recordó que se “hizo un estudio y que el mismo arrojó como resultado que el boleto debería costar $35”.

“Esta es una situación que nosotros anunciamos que iba a pasar en septiembre del 2018, quedando claro que no se tomó ningún tipo de medidas o acciones preventivas. Fue así que el 1 de enero sacaron los subsidios nacionales y pasó lo que se venía anunciando; y si no se tomaron medidas en su momento, resulta difícil creer que ahora lo arreglen”, expresó.

Por otra parte, advirtió que si no se le encuentra la vuelta a una situación límite de “aquí a fin de año, no estamos más, y la ciudad se quedará sin colectivos, porque en algún momento los choferes se van a cansar de trabajar de esta manera, cobrando de a puchos, y no van a salir más”.

Los usuarios

Delcausse comentó que “muchos vecinos optaron por bajarse del colectivo, caminar, movilizarse en bicicleta, debido a que la plata no le alcanza siquiera para pagar un boleto”.

“Entre las cuatro empresas que operamos en la ciudad se cortarán 10.000 boletos, en la suma del boleto tarifa plana, secundario y adulto mayor. De todos los nombrados, 4000 pagan la tarifa plana que es $21,90”.

Finalizó diciendo que la “madre del transporte de Gualeguaychú es el municipio porque se trata de algo jurisdiccional, los transportes sólo somos meros concesionarios”. Y esto queda ratificado cuando la intendencia fue a “hacer el trámite del 25%”. Fue a realizarlo porque es la “dueña del transporte en la ciudad”; mientras que Concepción del Uruguay, ciudad que también es la dueña del transporte, pone $500.000 mensuales.