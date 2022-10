El referente del sector transporte fue consultado por Ahora ElDía y explicó que en los últimos seis años la crisis se fue acentuando hasta llegar a un punto terminal. "Sin subsidios, con un gasoil por las nubes, sin poder reponer una cubierta y costos de pasajes de los cuales se hace cargo la empresa, no se puede trabajar", advirtió y aseguró que en forma directa cien familias dependen de la suerte del transporte urbano y un número similar o mayor en forma indirecta.



El empresario y dirigente detalló que la Federación Entrerriana forma parte de FATAP en el ámbito nacional, entidad que se reunió con el gremio de UTA en un encuentro del cual no participó el gobierno nacional.



La charla con Delcausse fue un mano a mano en el cual, fiel a su estilo, Ricardo no esquivó tema alguno. Dijo que el “paro de dos días de UTA no nos sorprende para nada si tenemos en cuenta que desde hace seis años a la fecha la situación ha ido de peor en peor con la quita de los subsidios. El 31 de diciembre del 2018 se le quitó todo al transporte del interior por parte del gobierno de Mauricio Macri; aunque la verdad no la vamos a conocer en su totalidad porque todos esconden”.

Recordó que el expresidente manifestó que “con el Pacto Fiscal le sacaba el subsidio a los transportes urbanos del interior del país, pero las provincias, a través de la coparticipación federal recibían más dinero del que hasta allí percibían y se hacían cargo de los transportes en las ciudades”.

Aclaró que “cuando la provincia, en teoría, se hizo cargo comenzamos a recibir un 43% de lo que antes nos daban en carácter de subsidio, es decir, un recorte del 60%, que hace inviable que una empresa privada funcione”.



Otro de los inconvenientes que tienen las empresas es que mucha gente que utiliza el servicio no paga el mismo por diferentes razones. Al respecto detalló que “los chicos que concurren al nivel primario no pagan el boleto, y si bien es un porcentaje menor, a la hora de sumar incide en los números finales”.

Señaló que “lo más complejo pasa por la gente que tiene alguna discapacidad que no paga el pasaje y que un elevado porcentaje requiere de un acompañante. Son números altos, asientos de los cuales nos hacemos cargo los propietarios, no aportando un solo peso el Estado que es quien debería afrontar los costos o parte de esos pasajes; mientras que de los primarios el estado municipal debería afrontar los costos, como sucede en Paraná”.



El combustible

Delcausse detalló que las últimas subas “fueron aumentos que no iban de la mano del aumento del petróleo, dado que no hubo incremento del barril de crudo. Todo es impuesto que en definitiva terminamos pagando todos”. Acotó que en lo que va del 2022 “el combustible subió un 60% con la particularidad que por momentos se transforma en una odisea conseguirlo. Uno de mis hijos está exclusivamente abocado a esa tarea. En el único lugar que tenemos precio oficial es en la petrolera estatal mientras tiene, porque todos vamos ahí y cuando se acaba hay que salir a buscar en estaciones de bandera blanca con un precio que oscila en los 200 pesos; mientras que en las bandera está entre 153 y 163 pesos”.



En el caso de las cubiertas también hay otro conflicto, Las gomas, por un conflicto gremial, entre otros puntos desaparecieron de los puntos de venta. Se agotó el stock y no hubo reposición, situación a la “cual no es ajeno el colectivo urbano.”

“Las grandes empresas estuvieron paradas y no hubo cubiertas por un tiempo y si se las consigue están a 200.000 pesos y cada ómnibus tiene seís por lo que la suma en el caso de querer cambiar las cubiertas es de 1.200.000 pesos, quedando claro que desde hace un tiempo se nos hace imposible colocar cubiertas nuevas. Sumamos catorce coches que en el caso de querer cambiar todas las gomas tenemos que hipotecar una casa. No queda otra que comprar usadas y en el caso de que un coche sufra un rayón tampoco lo podes pintar porque el valor del material es muy alto, pese que todos los trabajos se hacen en el galpón con personal que se dedica al mantenimiento de los coches”, explicó,



El pasaje

Consultado sobre la cantidad de boletos, en este caso Sube, que se expenden mencionó que “antes de la pandemia promediábamos seis mil pasajeros; después llegamos a casi cinco mil con un boleto a 63 pesos”.



Sostuvo que “uno de los grandes problemas de Argentina es el de que hay trabajos porque que cada vez quedan menos empresas y a las que nos sostenemos entre alfileres parece que las quieren acabar. Lamentablemente el estado toma todas las medidas equivocadas y no toma, siquiera una que este a favor de algo, razón por la cual es imposible que este país funcione. Esto no es de hoy, viene de arrastre y parece no tener un viso de solución. En mi caso, no creo que la pueda ver”.

Contó que como “propietario de una empresa con años de aporte me jubilé con la mínima, cobrando 38.000 pesos, una tercera parte de lo que perciben y justamente los choferes que se jubilaron con 55 años. Lo mismo le pasa a quienes han tenido un negocio, una empresa. Gente que ha generado puestos de trabajo, empleos dignos cobrando sueldos que semejan más a una limosna que a otra cosa. En nuestro país está todo al revés y si sigue andando es porque es una nación muy rica en recursos”



Retrocedió en el tiempo hasta el gobierno peronista de corte neoliberal de Carlos Saúl Menem donde el boleto valía un peso, es decir un dólar por la famosa convertibilidad en lo que fue una de las mentiras más grande de la Argentina, pero el día que Remes Lenicov (Ministro de Economía) saca la convertibilidad, el dólar saltó a 3.40 y el boleto quedó en un peso. Ese fue el inicio de los subsidios, porque era más barato subsidiar el transporte que aumentar el sueldo a todos los estatales para que pudieran viajar”



Se preguntó que es “más fácil preguntar como termina que cómo sigue esta historia”. Adelantó que “el viernes habrá una reunión entre el empresariado, el gremio al que esperamos se sume el estado con sus organismos y que no se repita lo del último lunes que se ausentó”.