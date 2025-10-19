Ricardo “Pichi” Fariña y Sebastián Daroca completaron el Ironman de Cascais, en un circuito que combinó 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 k. de pedestrismo, con salida y meta en la Praia da Ribeira.

Pichi Fariña, el más experimentado de Gualeguaychú en este tipo de pruebas extremas, logró el noveno puesto en la categoría 60-64 años y 796º (entre 1.395º) en la clasificación general, con un tiempo de 12 horas, 29 minutos y 29 segundos.

Los parciales del atleta de 60 años fueron de 1h13m38s para el tramo de natación, 6h26m34s para el circuito de ciclismo y 4h32m49s para la maratón, con parciales de 8m6s y 9m24s para las transiciones entre una disciplina y otra.

Por su parte, Daroca alcanzó el 68º lugar en la categoría 55-59 años y 1.151 en la clasificación general, con un registro de 13 horas, 52 minutos y 29 segundos, repartidos en 1h35m11s (nado), 6h45m57s (bici) y 5h11m48s (pedestrismo), más 12m11s y 7m21s en las transiciones.

El campeón del Ironman de Cascais 2025 fue el alemán Jannik Hollman (8h32m8s), mientras que los franceses Romain Guillaume (8h37m49s) y Baptiste Delmas (8h41m11s) completaron el podio. En tanto que, la ganadora entre las mujeres, fue la también teutona Marit Lindermann (9h26m10s), seguida por la británica Mimi Carlton (9h45m54s) y su compatriota Heike Loos (10h5m2s).