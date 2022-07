El entrenador argentino es del gusto del presidente del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, y todavía no renovó su contrato con la Selección de Perú a pesar que ya le hicieron una oferta para hacerlo.

Boca irrumpió el miércoles por la noche con un comunicado en el que informó que Sebastián Battaglia fue removido de su cargo como entrenador del primer equipo y el principal candidato para reemplazar al DT es Ricardo Gareca.



El seleccionador argentino de Perú es el favorito del presidente del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, y aún no renovó su contrato, pese a que tiene una oferta sobre la mesa para hacerlo.



Gareca está analizando si continúa o no en su cargo luego de no clasificar al Mundial de Qatar 2022. De concretarse el interés de Boca, el "Tigre" regresaría al club tras formarse allí como futbolista y debutar en Primera División.



Battaglia estaba bajo la lupa de los directivos y de los hinchas del Xeneize tras el fracaso en la Libertadores. Su equipo quedó eliminado este martes en los octavos de final ante Corinthians.



Un día después, el club emitió un comunicado en el que informó que el "León" dejaba su cargo como DT. Y ahora suena el nombre de Gareca como su posible sucesor, ese que fue criticado los los simpatizantes xeneizes por cruzarse de bando y jugar para River.



Boca echó a Battaglia: el comunicado completo

El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo.



Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera.