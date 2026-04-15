Ricardo “Pichi” Fariña continúa vigente a sus 61 años y este sábado protagonizará el Ironman de Texas, en la localidad de The Woodlands, que comprenderá un exigente circuito de 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo.

Fariña, que correrá su Ironman número 51 sobre la máxima distancia, tiene como objetivo lograr la clasificación para el Mundial de Hawái por décima oportunidad en su carrera deportiva. La última vez que estuvo en el máximo evento del triatlón mundial fue en 2022.

El Ironman de Texas largará a las 6 hora local (8 de Argentina) y contará con 2.500 corredores y un nivel de atletas de excelencia, ya que además de otorgar plazas para la cita mundialista es válido por el Campeonato Norteamericano.

“Pichi” Fariña, que llegó el lunes a Estados Unidos, expresó que está con confianza, bien preparado en las tres disciplinas, y si todo sale como lo espera, estima completar el circuito en aproximadamente 10 horas y 40 minutos.