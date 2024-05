La ciudad será sede de un evento deportivo de jerarquía internacional, que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y pedestrismo, bajo la firma de una reconocida empresa estadounidense.

El Ironman 5150 Gualeguaychú 2024 es un hecho y en los últimos días la marca en Argentina anunció que la prueba se celebrará el domingo 6 de octubre.

La modalidad que llega a nuestra ciudad comprende la distancia olímpica: 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bici y 10k. de carrera a pie.

Tras el anuncio, Ahora ElDía se comunicó con Ricardo “Pichi” Fariña, el triatleta local que tiene una extensa trayectoria en eventos Ironman de largo aliento.

Es que Fariña tiene en sus espaldas 50 Ironman (la distancia madre, que consta de 3800m. de natación, 180k. de ciclismo y 42,2k. de pedestrismo) y un sinfín de Ironman 70.3 (la mitad: 1900, 90 y 21,1 respectivamente).

Además, el “Pichi” participó en diez mundiales de full Ironman en Hawái y es el segundo argentino con más participaciones en la Isla, detrás del cordobés Pablo Ureta (15).

Por eso, y porque aún sigue vigente (el domingo pasado consiguió el tercer puesto en el Ironman de Florianópolis en la categoría 60-64 años), Ricardo Javier Fariña es la palabra autorizada para conocer en detalle la magnitud del evento de triatlón que desembarcará en la ciudad. “Será algo muy hermoso e importante para la ciudad”, resaltó.

“Cuando me enteré que existía la posibilidad de traer una prueba de la marca Ironman acá en Gualeguaychú fue una gran alegría. Conozco a los representantes en Argentina, que son muy amigos, y cuando Exequiel (Núñez) y Darío (Acosta) (organizadores de los Tría Gualeguaychú y quienes les transmitieron la propuesta a la Municipalidad para las gestiones pertinentes) me comentaron que se estaban haciendo los tramites, les dije que Gualeguaychú tiene las condiciones naturales para llevar a cabo un Ironman”, expresó.

Sobre lo que se va encontrar la ciudad con la llegada de un evento de esa magnitud, Fariña manifestó: “Va a ser una prueba de alto nivel, con alrededor de 1000 competidores entre argentinos y países limítrofes. Y en cuanto a la organización, es imponente. Ironman viene con sus camiones térmicos grandes y con todo lo que se necesita para este tipo de carreras, donde traen el parque cerrado y toda la logística para la competencia.

Y, a modo de reflexión, agregó: “Durante el tramo de natación, ciclismo y pedestrismo se van a encontrar con una organización impecable. Creo que va a ser algo importante y de aprendizaje principalmente. Muchas veces la gente cuando hay un evento deportivo en la ciudad, como pasó con los triatlones por el campeonato entrerriano, no respetan la competencia y se meten con los autos en el medio o se largan sin tener conciencia de lo que pueda llegar a pasar. Y en un Ironman eso no sucede, porque el circuito va a estar totalmente cerrado y no va a entrar ningún vehículo, ya que la marca así te lo exige”.

Sobre la posibilidad de que el Ironman 5150 se instale definitivamente en Gualeguaychú y sea parte del calendario de la marca, el experimentado triatleta de 59 años opinó: Yo creo que si las cosas se hacen bien y se cumplen a raja tabla la condiciones que exige la marca, no va a haber ningún problema de que esa fecha quede fija acá en nuestra ciudad. Pero considero que va a ser clave la responsabilidad que haya ese día de parte de las autoridades correspondientes”.

“Pichi” Fariña tiene como objetivo anual clasificar a su undécimo mundial de Ironman, que se llevará a cabo a fines de octubre, y, en caso de sacar boleto a Hawái, no será impedimento para él participar en la primera edición del Ironman 5150 en su ciudad.

“Lo voy a correr. Siempre que se hizo un Tría Gualeguaychú, una semana antes o después, tenía un Ironman. Cuando se hacía en diciembre, a los pocos días tuve el Ironman de Mar del Plata o cuando la fecha era en marzo me tocaba el Ironman 70.3 de San Juan”, indicó.

Para finalizar, Ricardo Fariña felicitó a Exequiel Núñez y a los entes gubernamentales (Dirección de Deportes y Consejo Mixto de Turismo) por haber concretado este tipo de eventos en la ciudad y aconsejó: “Tenemos que aprovecharlo y cuidarlo. Las autoridades tendrán que hacer todo lo que les pida la marca para que esa prueba -a nivel mundial- se quedé definitivamente en Gualeguaychú”.