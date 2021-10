Ricky Martin negó haberse hecho cirugía: su explicación de por qué le cambió la cara

El cantante boricua habló sobre los rumores sobre su “nuevo rostro” y despejó todas las dudas en un video que subió a Instagram.

”¡Hola familia! ¿Cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara”, comenzó el artista.

Y aclaró: “Y yo no me he hecho nada en la cara, se los juro, miren, tengo líneas, y si me hubiese puesto botox se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”.

Luego contó qué fue lo que pasó el día de los reportajes que se hicieron virales y con muchos memes en comparación con otros famosos donde muchos alertaron sobre lo diferente que lucía su cara.

“Ese día lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, pero nada, simplemente me inflamé, y fuera de eso, normal”, argumentó Ricky, llevando calma a sus fans.