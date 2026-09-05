Comenzó a regir este sábado el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce modificaciones en el tratamiento judicial de los adolescentes de entre 14 y 16 años que sean acusados de cometer delitos.

Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa a contemplar a adolescentes desde los 14 años. Hasta ahora, el régimen vigente establecía un esquema diferente para los menores de esa franja etaria.

La nueva normativa también establece un sistema específico para el juzgamiento de adolescentes, con reglas diferenciadas respecto del régimen aplicable a los adultos y con la intervención de organismos especializados.

Además, prevé medidas socioeducativas y de acompañamiento, aunque también contempla sanciones para los casos de delitos graves. La aplicación de una eventual pena deberá considerar la edad del adolescente, las características del hecho y su situación particular.

De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil modifica de forma sustancial el tratamiento de los jóvenes de 14 a 16 años dentro del sistema judicial penal argentino.