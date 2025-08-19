El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes se presentará todo el día con malas condiciones del tiempo. Rige un alerta amarillo por lluvias y naranja por tormentas. Se prevé las precipitaciones más fuertes para hoy y se irán debilitando hasta este miércoles de mañana.

Respecto del alerta naranja es para horas de la mañana. Gualeguaychú será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En Gualeguaychú indican lluvias fuertes hasta la tarde noche de hoy. Este miércoles habrá lluvias aisladas de madrugada y de mañana. Luego estará ventoso y se irá despejando el cielo hacia la noche.

En cuanto a las zonas bajo alerta amarilla por lluvias, hasta la tarde, se informa que el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.