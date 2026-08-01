El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas para Entre Ríos, elevando su nivel a naranja para todo el territorio de la provincia. Este sábado se esperan intensas lluvias en la región.

De acuerdo al organismo oficial, el área será afectada por “tormentas aisladas fuertes, algunas severas”. Y agregaron: “Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente“.

El reporte resaltó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejados de árboles y postes, y no circular por calles o caminos anegados.