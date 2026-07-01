Rige una alerta por bajas temperaturas: en los próximos días habrá mínimas bajo cero
Una nueva ola polar llegará esta semana en la ciudad, con temperaturas bajo cero para los próximos días. Anticipan que habrá nubosidad variable, sin lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que rige un alerta por frío en el sur provincial este miércoles. Y además, se anticipa el refuerzo de un frente polar helado el viernes.
Hoy, se anuncia una mínima de 1ºC y una máxima de 14ºC. La jornada estará mayormente nublada. De acuerdo al pronóstico extendido, en Gualeguaychú se anuncian temperaturas bajo cero desde el viernes 3 de julio. Sería el día más frío de la semana, con mínimas anunciadas de -2°C. Las máximas alcanzarían apenas los 11°C.
El fin de semana seguiría con bajas temperaturas, aunque no serían bajo cero.
Alerta por frío en el sur provincial
El SMN emitió para este miércoles 1 de julio una advertencia por temperaturas bajas extremas de “nivel amarillo” con efecto leve a moderado en la salud. Incluye a los siguientes departamentos: Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala e Islas del Ibicuy.
En esta zona las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.