El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que rige un alerta por frío en el sur provincial este miércoles. Y además, se anticipa el refuerzo de un frente polar helado el viernes.

Hoy, se anuncia una mínima de 1ºC y una máxima de 14ºC. La jornada estará mayormente nublada. De acuerdo al pronóstico extendido, en Gualeguaychú se anuncian temperaturas bajo cero desde el viernes 3 de julio. Sería el día más frío de la semana, con mínimas anunciadas de -2°C. Las máximas alcanzarían apenas los 11°C.

El fin de semana seguiría con bajas temperaturas, aunque no serían bajo cero.

Alerta por frío en el sur provincial



El SMN emitió para este miércoles 1 de julio una advertencia por temperaturas bajas extremas de “nivel amarillo” con efecto leve a moderado en la salud. Incluye a los siguientes departamentos: Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala e Islas del Ibicuy.

En esta zona las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.