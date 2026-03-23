El pronóstico anticipa un inicio de semana inestable en Gualeguaychú, con precipitaciones débiles desde la madrugada y durante las primeras horas del lunes.

Las lluvias se concentrarían en el arranque de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados y vientos leves del sector este y sur.

Hacia el mediodía, las condiciones tenderían a mejorar, aunque el cielo permanecería cubierto y la temperatura alcanzaría los 20 grados. Con el correr de la tarde se prevé una disminución de la nubosidad, con una máxima cercana a los 23 grados.

El viento rotaría al sector sur y suroeste, con intensidad moderada, lo que favorecería la mejora del tiempo hacia la noche. Para el cierre del día se espera cielo despejado y un descenso de la temperatura, con valores en torno a los 15 grados.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos. El aviso alcanza a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay y Nogoyá.

Según el organismo, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman acumulados de precipitación entre 40 y 80 milímetros, con valores que podrían superarse de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones para minimizar riesgos.