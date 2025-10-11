Este sábado se presenta con altas temperaturas y condiciones inestables en Entre Ríos, según los pronósticos meteorológicos.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá y Diamante, la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 32. Se anticipa una jornada calurosa, con tormentas hacia la noche.

En tanto, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador registrarán temperaturas entre 17 y 31 grados. El cielo estará mayormente nublado y se prevé la llegada de lluvias en horas nocturnas.

Por su parte, en el sur de la provincia, Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Ibicuy tendrán 16 grados de mínima y 30 de máxima, con precipitaciones que podrían comenzar por la tarde y extenderse durante la noche.

Tras el paso del frente lluvioso, se espera un leve descenso de temperatura en la región. Para este domingo, las máximas se ubicarán en torno a los 23 grados, marcando el fin del calor intenso que predominó durante la semana.

Carrozas Estudiantiles: qué pasa si llueve

El sábado 11 de octubre, a partir de las 20.30 h, el Corsódromo de Gualeguaychú “José Luis Gestro” será el escenario de la 66.ª edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles. En este marco, más de 800 estudiantes de colegios secundarios son los grandes protagonistas, al presentar carrozas íntegramente construidas y decoradas por ellos mismos.



En el caso de que haya precipitaciones al horario del desfile o cercano al mismo, desde la organización se comunicará la postergación del mismo para el día domingo a las 20 horas. Por otro lado, si el tiempo acompaña, hoy el desfile empezará a las 20.30 horas. Acerca del circuito, en esta oportunidad el desfile será por adentro del Corsódromo, en la mítica pasarela del Carnaval del país.



Anticipadas $6.000. | Menores de 2 a 11 años $3.000. | En Puerta $12.000. | Valor Sillas $3.000.