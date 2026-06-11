El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, informó que rige una alerta nivel violeta en Entre Ríos por la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes, un fenómeno que reducirá considerablemente la visibilidad durante este viernes.

Según indicaron, la situación incrementa el riesgo en la circulación vial en rutas y zonas urbanas, por lo que recomiendan evitar traslados innecesarios y extremar las precauciones al conducir. No se esperan lluvias en la jornada y las temperaturas máximas se ubicarían en torno a los 19 grados.

En Gualeguaychú, el panorama estará marcado por una alta humedad —que alcanza el 100%— y cielo mayormente cubierto, condiciones que favorecen la formación de niebla durante gran parte del día. Además, se prevén temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados, con vientos leves del sector este.

Ante este escenario, se recomienda circular con luces bajas o antiniebla, aumentar la distancia entre vehículos y evitar sobrepasos. En caso de visibilidad nula, aconsejan detenerse en lugares seguros como estaciones de servicio o paradores, evitando hacerlo sobre la calzada o banquina.