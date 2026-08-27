La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) adhiere al paro nacional universitario de 48 horas convocado para este jueves 27 y viernes 28 de agosto por la Conadu, en el marco de un plan de lucha que ya lleva más de 300 días de reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La Ley fue ratificada por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo Nacional y respaldada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó aplicar de manera inmediata la actualización de salarios y becas.

A través de un comunicado, AGDU señaló que "a casi tres años de gestión de Javier Milei, la universidad pública argentina atraviesa una de las crisis presupuestarias más severas de su historia democrática. Mientras el discurso oficial insiste en el relato del "déficit cero" y en la eficiencia del ajuste, los datos del propio sector muestran otra cosa: según estimaciones gremiales, los trabajadores universitarios perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y para recomponer el salario a los valores de aquel momento haría falta un incremento superior al 50%. Ese "orden fiscal" que el Gobierno exhibe como logro se sostiene, en los hechos, sobre los salarios de quienes enseñan, investigan y sostienen los hospitales universitarios del país".

La recomposición salarial está en el centro de la disputa, e incluye no solo un porcentaje de aumento salarial (31,2% hasta fines de julio más la inflación de agosto) sino también el cobro de los salarios adeudados (ya son más de cuatro) trabajadores de las universidades.

A los reclamos se suman "los incumplimientos en gastos de funcionamiento y fondos para hospitales que viene acarreando el gobierno nacional respecto de lo firmado en junio, y la mora a la convocatoria por preuniversitarios. En ese sentido, el Plenario de Delegados avanzó en definiciones de la propuesta de la Conadu para preuniversitarios, que debe ser un monto remunerativo por cargo.

Agmer convocó también a un paro de 48 horas para los docentes de la provincia, denunciando que la pérdida salarial frente a la inflación alcanza el 16,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026.