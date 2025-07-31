El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que entre este jueves de noche y este viernes, llega un cambio de las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Ello provocará fuertes vientos y, además, posibles lluvias y tormentas fuertes en varias localidades.

El alerta amarillo rige para este viernes 1 de agosto en horas de la mañana en siete departamentos del sur: Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Uruguay, Colón e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Advertencia por vientos en todo Entre Ríos

Se extendió el alerta por vientos a toda la provincia. La advertencia rige entre este jueves de noche y este viernes de mañana.

El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 25 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.