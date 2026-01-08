El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que un sistema frontal se aproxima a Entre Ríos y provocará lluvias y tormentas entre hoy jueves a la noche y la madrugada de este viernes. Este fenómeno provocará un cambio de tiempo, con baja de temperaturas.

La nubosidad aumentará con el correr de las horas y llegan las inestabilidades, con viento en aumento. El SMN emitió alerta meteorológico por tormentas, sobre todo en el centro y norte provincial. Mientras que en departamentos como Gualeguaychú no rige el alerta. No obstante, las lluvias llegarían a la ciudad entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada.

Alerta naranja



Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay esperan las tormentas más fuertes entre este jueves de noche y este viernes de madrugada.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarillo



Rige fundamentalmente para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, para la mañana y la tarde de este viernes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.