El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 27 proyectos aprobados que representan compromisos de inversión por u$s76.174 millones. Sin embargo, el impacto sobre el mercado laboral sería relativamente acotado: las iniciativas contemplan la generación de aproximadamente dos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, por cada millón de dólares invertidos.

Así lo revela un informe de la consultora Paspartú, que analizó los proyectos que ya recibieron autorización oficial y estimó que, en conjunto, permitirían crear 133.076 empleos directos e indirectos.

El estudio también advierte importantes diferencias entre los sectores beneficiados por el régimen. Mientras las actividades vinculadas con infraestructura presentan una mayor capacidad de generación de puestos de trabajo por dólar invertido, los proyectos de petróleo, gas y energía requieren desembolsos considerablemente superiores en relación con la cantidad de empleos previstos.

En paralelo, el volumen de capital comprometido continuará incrementándose durante los próximos años, con un pico de inversiones previsto para 2028, aunque los plazos de ejecución de algunas iniciativas se extienden hasta 2056.

El RIGI, que contempla exenciones impositivas a las empresas, es una de las políticas más destacadas por el Gobierno.

Cuánto empleo generarán las inversiones del RIGI

De acuerdo con las estimaciones de Paspartú, los 27 proyectos aprobados generarían 133.076 puestos de trabajo, lo que equivale a un promedio aproximado de dos empleos por cada millón de dólares de inversión. Sin embargo, la capacidad de creación de empleo presenta diferencias significativas según la actividad económica.

La infraestructura encabeza el indicador, con aproximadamente 35 puestos por cada millón de dólares invertidos. Le sigue la siderurgia, con 13 empleos; tecnología, con cinco; minería, con tres; y petróleo, gas y energía, con apenas uno.

Estas diferencias responden, en buena medida, a las características de los proyectos. Las actividades intensivas en capital requieren grandes inversiones en instalaciones, equipamiento e infraestructura, pero no necesariamente generan una cantidad proporcional de puestos de trabajo.

La distribución sectorial también refleja esta situación. La minería concentra el 55,3% de los empleos previstos, a pesar de representar el 36,3% del capital comprometido. En contraste, petróleo y gas reúne el 60,6% de las inversiones, pero explica el 29% de los puestos de trabajo proyectados.

De esta manera, los sectores que concentran los mayores desembolsos no son necesariamente los que presentan una mayor intensidad de generación de empleo.

Qué proyectos del RIGI generarían más puestos de trabajo

Al analizar las iniciativas individualmente, el proyecto Vicuña, ubicado en San Juan, encabeza el listado por cantidad de puestos de trabajo previstos, con aproximadamente 31.700 empleos directos e indirectos.

En segundo lugar aparece el proyecto de Fertilizantes, con una estimación de 12.500 puestos, seguido por la Terminal Multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, que contempla otros 9.700. Sin embargo, cuando se considera la relación entre la cantidad de empleos y el monto invertido, las posiciones cambian.

La terminal portuaria de Timbúes lidera el indicador, con aproximadamente 35 puestos por cada millón de dólares. Le siguen el proyecto siderúrgico Sidersa, ubicado en San Nicolás, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ambos con una relación cercana a 13 empleos por millón invertido.

En el extremo opuesto se encuentran proyectos de gran escala vinculados con la producción energética.

La planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG) y el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada proyectan aproximadamente 0,1 empleos por cada millón de dólares. Por su parte, Rincón de Aranda presenta una relación de 0,4 y el parque eólico de Olavarría, de 0,6.

Las inversiones del RIGI: 2028 será el año de mayores desembolsos

El informe también analiza el calendario de ejecución de las inversiones comprometidas. Los u$s76.174 millones correspondientes a los 27 proyectos aprobados se desembolsarán de manera gradual, con plazos que se extienden hasta 2056.

Según las estimaciones, el 67% de ese capital, equivalente a u$s51.314 millones, se invertirá antes de 2035. El mayor volumen de desembolsos se registraría en 2028, cuando las inversiones superarían los u$s9.000 millones.

La concentración de los proyectos también presenta importantes diferencias geográficas. Las actividades de petróleo, gas y minería explican cerca del 97% de los fondos comprometidos, lo que posiciona a Neuquén, Río Negro y San Juan como las principales provincias receptoras.

En conjunto, estos tres distritos concentran el 74% de las inversiones aprobadas, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos mineros.

Si bien el calendario de desembolsos contempla plazos extensos, el impacto sobre la actividad económica comenzó a reflejarse en las compras de bienes de capital. Hasta octubre, 16 de los 27 proyectos aprobados habían iniciado operaciones de importación, que alcanzaron aproximadamente u$s700 millones.

Hay otros 21 proyectos en evaluación por más de u$s133.000 millones

Además de las iniciativas que ya recibieron aprobación oficial, el informe identifica 21 proyectos adicionales que todavía se encuentran en evaluación.

En conjunto, estas propuestas representan inversiones anunciadas por u$s133.221 millones. Si se suman a los compromisos correspondientes a las iniciativas ya aprobadas, el universo total del RIGI asciende a u$s209.394 millones.

No obstante, existe una diferencia importante entre ambos grupos: mientras los 27 proyectos aprobados ya cuentan con autorización oficial, los 21 restantes todavía deben completar el proceso de evaluación.

Entre las iniciativas pendientes predomina nuevamente el sector de petróleo y gas, que concentra el 86% de los montos anunciados, frente al 13,3% correspondiente a minería.

En términos geográficos, Neuquén aparece como el principal destino de estas inversiones potenciales, con aproximadamente USD 82.612 millones, equivalentes al 62% de los fondos anunciados para proyectos en trámite.