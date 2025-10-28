Río de Janeiro registró este martes escenas de guerra, con al menos 64 muertos en “la mayor operación en la historia” de la ciudad contra el narcotráfico. Lo informó el portal G1.

El megaoperativo contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) se realizó en las barriadas de Alemão y Penha, en la zona norte de Río.

La cifra de detenidos ascendió a 81, informó EFE. Las autoridades dijeron que entre las víctimas fatales hay varios policías.

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de esa ciudad turística de Brasil, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

Unos 2500 uniformados participan de este operativo para “combatir la expansión territorial del Comando Vermelho”, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

Barricadas contra el operativo policial

Según G1, la red criminal montó barricadas con vehículos para enfrentar a la policía en distintos puntos del área donde se llevó a cabo la ofensiva.

El operativo comenzó en la madrugada de este martes con la llegada de al menos 2500 agentes con mandato para arrestar a 100 presuntos delincuentes.

Según la prensa local, los delincuentes contraatacaron a balazos, barricadas y humo producto de algunos incendios de vehículos.

Fuente: TN