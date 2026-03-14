El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló en el canal oficial del club acerca de las obras de ampliación en La Bombonera. El Xeneize recibió la aprobación Ferrosur Roca SA para ejecutar la primera fase de la ambiciosa reconstrucción del estadio, lo que habilita el montaje de columnas que conectarán las bandejas superiores del estadio y refuerza la viabilidad de ampliar la capacidad hasta 80 mil espectadores en el año 2027.

“Quiero agradecer a la gente de Ferrosur que se comportó muy bien con nosotros. Presentamos todos los papeles que teníamos que presentar, todo lo que nos pidieron y en el día de ayer hemos tenido la respuesta de ellos, en el cual nos dicen que están de acuerdo con lo que presentamos, que no trae ningún inconveniente lo que nosotros les proponemos. Así que eso nos da mucha felicidad. Ahora esto pasará a la gente que corresponde para ver si tenemos la última autorización y comenzamos todos los hinchas de Boca a poder soñar, que es lo que queremos con nuestra cancha”, comenzó Riquelme.

Las autoridades del club destacan que la empresa concesionaria del ferrocarril confirmó oficialmente que las obras proyectadas no alterarán la operación del tren, cuya circulación se restringe fuera de los días de partido. Este aspecto fue determinante dada la protección legal que impide modificar viviendas colindantes y el bloqueo de posibles expropiaciones, incluidas aquellas propiedades afectadas por hipotecas, embargos o intrusiones.

El siguiente paso para la ampliación de La Bombonera es la validación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que permitirá el inicio de la etapa técnica y la presentación formal de planos para licitación, mientras se garantiza el resguardo del trazado ferroviario adyacente. “No vamos a parar. Yo ya vivo para el club, mi familia me lo permitió. Mis hijos ya están grandes y les dije que iba a vivir para el club. Me emociona porque voy a vivir para este club y lo hago con amor. Nos falta un último pasito con la CNRT. De acá a fin de año van a pasar cosas en nuestro estadio. Va a parecer un shopping, va a parecer un estadio de Europa”, sostuvo el ex jugador.

La comisión directiva liderada por Riquelme optó por un diseño innovador dentro del perímetro autorizado por la Ciudad de Buenos Aires, tras descartar la expansión sobre terrenos vecinos por restricciones de patrimonio. El trazado definitivo contempla dos grandes instancias: la primera incorpora la construcción de cuatro columnas con escaleras y ascensores, facilitando el acceso entre la tercera y cuarta bandeja sin necesidad de reubicar al equipo en otro estadio, lo que generará más de 6.000 nuevos asientos.

En la segunda etapa, prevista para 2027, se planea la demolición de los actuales palcos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea para instalar dos plateas preferenciales y llevar la cifra de 32 a 216 palcos, además de incorporar un techo integral y una pantalla 360°. “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Y si Dios quiere y todo va como parece, dentro de poco nos tendrían que dar permiso y ahí puedo decir que vamos a estar mucho más cerca y que entre todos lo vamos a conseguir”, indicó Riquelme.

“Hay una ley. 15 o 20 casas pegadas a nuestro estadio se declararon patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso hay que decírselo al hincha de Boca”, detalló para aclarar que los otros proyectos para ampliar el estadio que difundieron distintos sectores “no se pueden hacer”. “No se puede hacer porque hay 21 casas que no se pueden tocar. No es válido. No se puede hacer nada”, insistió.

En ese marco, se explayó sobre el plan que tiene su dirigencia: “Nos da mucha felicidad que hemos presentado los papeles, que nos han dicho que están de acuerdo y que ahora nos falta el último paso. Si nos permiten, lo que nosotros presentamos, que creemos que va a ser así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros que es poder agrandar nuestra casa. Me da mucha felicidad, porque si ocurre eso, lo vamos a hacer en el lugar donde estamos. No nos vamos a mover un centímetro para ningún lado”.

Y enfatizó con un claro mensaje a los opositores: “No le mientan más al hincha de Boca con todo eso. Es decir, yo lo único que pido es eso, no le mientan. Solamente eso. No pido otra cosa, que no le mientan. Después, si le quieren hacer todas las maldades posibles a Riquelme, háganlas”.

La reconfiguración de las áreas internas y externas prioriza el flujo eficiente de los espectadores y la seguridad, a tono con normativas de la FIFA. Se unificará el acceso de los equipos, se trasladarán los bancos de suplentes junto a la Platea L y se adecuará el gabinete del VAR, eliminando por completo el histórico ingreso del equipo visitante junto al arco norte.

El rediseño final involucra una transformación total de las populares bajas, mediante la alteración de pendientes y la creación de nuevas localidades más próximas a los arcos. “Hay que decirle al hincha de Boca que hay que soñar, vinimos a esta vida para soñar. Cuando uno hace las cosas con amor, todo se puede conseguir. Este año va a ser maravilloso”, manifestó Riquelme.

El principal dirigente del Xeneize también se refirió a las demoras para concretar el ansiado proyecto: “Nosotros queríamos hacer las cosas bien. Podremos tardar un poquito más, siempre fuimos muy claros con el hincha, no le vamos a prometer cosas que nunca podemos cumplir, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Queremos que el hincha venga a su casa y se sienta contento. Tuve la suerte de ser jugador del club durante mucho tiempo, jugué en Europa y conozco a varios jugadores de todo el mundo que quieren conocer La Bombonera, que es la cancha más linda del mundo por culpa de nuestra gente. Esa es la verdad. Es el único estadio que se mueve, siendo futbolista lo sentís, pero después nuestro estadio lo agarramos abandonado, esa es la verdad. Tuvieron 30 años en el club, nos dieron un estadio abandonado. ¿Vos arreglas la puerta principal de tu casa? ¿Sí? Bueno, esta gente no la arregló. La estamos arreglando ahora, y va a quedar como tiene que quedar. No es que sentimos que nosotros somos una maravilla, sino que hacemos lo que corresponde”.