Otra vez los nombres que anotó en algún momento (y varias veces en estos años), que incluso también sondeó, vuelven de nuevo a escena. Tras la salida de Fernando Gago, Juan Román Riquelme ya está en la búsqueda de su reemplazante, de quien pueda hacerse cargo de este difícil momento pero también de esta oportunidad: porque en pocos días tendrá la chance de ser campeón en Boca. En ese camino, los primeros candidatos, de a poco, van avanzando y bajando...

El primero que surgió fue el de Gustavo Quinteros. No es la primera vez que está en el radar de Román. De hecho, tras la salida de Diego Martínez, fue sondeado. La diferencia es que, ahora sí, está libre, sin trabajo, esperando en su pueblo, Cafferata, ese llamado que finalmente esta vez pueda encontrarlos, sin ningún club en el medio.

"Si aparece la oportunidad o la oferta de algún club en algún momento -que todavía no me llegó- la analizaré y la veré con mi familia y el cuerpo técnico", había dicho Quinteros cuando le consultaron por Boca, todavía como DT de Vélez. Ya en ese momento, le había abierto una pequeña puerta. Ahora, ve con muy buenos ojos dirigir a Boca, después de su paso no tan bueno por Gremio: dirigió 18 partidos, ganó ocho, empató cinco y perdió cinco, pero lo echaron por perder 4-1 con un recién ascendido, Mirassol. Ese fue el detonante.

Sin embargo, con el correr de las horas, su nombre empezó a perder algo de fuerza. La búsqueda estaría apuntada a otros entrenadores. Y ahí los otros nombres que están sin trabajo empiezan a crecer...

La otra opción de peso que empieza a cobrar fuerza, entonces, es Gerardo Martino. El Tata ya le dijo que no a Riquelme antes de agarrar el Inter de Miami, cuando lo fue a buscar tras la salida de Hugo Ibarra. En ese momento, el ex DT de la Selección rechazó la propuesta cuando en el Consejo estaban convencidos de que agarraría. Y luego lo explicó.

"Lo pensé mucho. Yo estaba sin trabajo y era un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última y entonces lo pensé bastante. Las charlas fueron interesantes. Me costó no aceptar”, dijo en diálogo con TyC Sports. Por eso ahora, sin trabajo tras su salida hace tiempo del Inter, no deja de ser una chance clara. Por lo pronto, no está descartado. Y está en carrera...

El otro de la lista es el Kily González, aunque viene detrás de Quinteros y Martino. El DT, que tiene gran relación con Riquelme, también está libre tras su salida de Unión y podría pelear por entrar a un podio.

"Tengo mucha relación con Román, con el Chelo, con Chicho, con Cascini, desde mucho tiempo y hemos hablado. Nos hemos cruzado, hemos hablado, hemos hablado por tema de jugadores, de préstamo de chicos, tengo una relación muy buena", había confiado el Kily sobre su cercanía con Riquelme y su Consejo.

Kily González, en la Bombonera, pero como DT de Unión. (Marcelo Carroll)

La ventaja que hoy tiene el presidente de Boca es que por primera vez sus candidatos principales están sin trabajo. Y que no deberán negociar la salida de un club, como pasó con Fernando Gago (debió forzar su salida de Chivas mediante la cláusula que tenía en el contrato) e incluso con Diego Martínez (terminó su ciclo en Huracán).