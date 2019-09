Riquelme encontró al nene del alambrado y le hizo una invitación muy especial

Embed

¿De quién se trataba? De Joaquín Vega, el nene que 16 de marzo de 2014 recibió un mimo de parte de Riquelme, quien lo divisó detrás del alambrado cuando se preparaba para patear un córner en la Bombonera, en un partido que fue empate 0-0 ante Argentinos.

"Volví del colegio y mi mamá me contó lo que había pasado de que me estaban buscando. Me emocioné mucho por eso... Agradezco a todos los que me ayudaron a que venga hasta acá", contó Pepo, como lo llaman, luego de poder conocer a su ídolo.

Y recordó de aquel momento: "Cuando fue a patear el córner estaba agarrado justo porque me había subido al alambrado".

Pero Román lo quiso volver a ver para invitarlo a su partido despedida y hacerle una invitación más especial: "Quiero invitarte para que seas uno de los alcanzapelotas ese día. Bah, si vos querés... Si te deja tu viejo, ja". ¿Qué tal?

A medida que pasan los días se va acercando la fecha para ver a Riquelme por última vez jugando en la Bombonera. Y los invitados se van sumando a la fiesta. Como Joaquín Vega, que ahora tiene 11 años, quien volvió a recibir otra caricia de parte del último 10.