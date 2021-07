Riquelme: "Esto es lamentable, es vergonzoso, no es serio"

"Estamos tristes, dolidos. Esa es la verdad. Boca ganó los dos partidos y quedó afuera, algo nunca visto. Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando vos metés los goles y no te los quieren cobrar, no podés hacer nada. Es tan simple como eso", aseguró el dirigente, y agregó: "Tengo que felicitar a los muchachos porque se prepararon bien, porque están entrenando de maravilla, hicieron una pretemporada increíble. La gente nuestra también estaba muy ilusionada. Cuando vos ganás los partidos y no te cobran los goles, no es una cuestión que me molesta a mí o no, todos lo tenemos claro".

Román le pegó al certamen sudamericano: "Claro que duele mucho, da mucha tristeza. Amaba jugar la Copa Libertadores, para mí era maravilloso. Y hoy tenemos que ser conscientes de que lo que pasó la semana pasada en nuestro estadio, lo que pasó en Cerro Porteño, lo que pasó hoy es lamentable. Ordinario. No la estamos cuidando a la copa", aseguró en relación con las polémicas de los últimos partidos.

Y agregó: "Siempre fue un torneo muy serio, tenemos que cuidarlo y no se está haciendo eso. Nunca vi algo así, es lamentable. Que un equipo gane los dos partidos y quede afuera. Ustedes vieron los dos goles, saben que fueron goles. El hincha de Boca lo sabe. Esto es lamentable, es vergonzoso, no es serio, es la verdad. Cuando no te cobran los goles, podés jugar todo el día, y si no te cobran los goles no pasas. No nos dejaron pasar, esa es la verdad", aseguró.