Riquelme con Rial: el llamado de Macri, el futuro de Tévez y el reemplazo de Alfaro

El candidato a vocal por la lista opositora que tiene a Jorge Amor Ameal como candidato a presidente visitó el estudio del programa Intrusos que se emite por América para dar su mirada sobre los comicios. “Al domingo hay que llegar cada uno con su estrategia. Pueden decir lo que quieran. ¿Yo con quién termine? Ni un café mi pagó Ameal, así que imaginate”, explicó sobre los rumores en torno a un supuesto dinero que recibió.

Las mejores frases de Román:

“Porque me venís invitando hace un montón, primero. Y segundo porque más que muchos nos vean por tele, esta semana es muy importante para mi club y lo tengo que hacer. Estoy agradecido que me dejen estar acá”, justificó su presencia en el envío de espectáculos.

“Macri me llamó y lo atendí como cualquier ciudadano argentino. Me pidió que me juntara con Angelici y le dije que no. Entonces se reunieron su Daniel (Angelici) y mi Daniel (Bolotnicoff, agente del ex enganche). Ahí mi representante me preguntó de qué iba a hablar. Y le dije ‘hablá de churrascos, fideos, o plata', total la decisión ya la tenía tomada’”, reveló la conversación inédita con el presidente de la nación. “Yo tengo buena relación con él. Me manda mensajes, hablamos de mi hijo, de su hija”, agregó.

“El domingo ganamos, y luego me tomare unos mates con Tevez, nosotros tenemos que cuidar a los ídolos que nos dieron tantas alegrías”

“Yo no voy a hablar del entrenador, Alfaro es el técnico hasta el domingo. Nosotros tenemos el técnico. Tenemos a quienes van a trabajar en Inferiores, todo tenemos. Lo vamos a contar el lunes si tenemos la suerte de ganar”, confesó.

"Tévez es de una categoría superior y lo ha demostrado. Y para el fútbol argentino, Salvio también lo es. A DeRossi no tuve la suerte de conocerlo. Lo enfrenté en Villarreal contra Roma. Es un grandísimo jugador, en Roma es ídolo"

"Los hinchas de Boca lo queremos mucho a #Tevez. Creo que todavía puede darle mucho a nuestro club. Debe recuperar la alegría de jugar a la pelota como lo hacía en el barrio."

"Para nosotros, La Bombonera es el estadio más lindo del mundo. Él y yo vivimos una situación parecida, me tocó debutar el año 96 vs Unión. Desde el 1° partido hasta Lanús, me ovacionaron. A Angelici también lo ovacionaron... Es un mérito también."

"Yo debuté en el '96 contra Unión y me ovacionaron hasta el último día contra Lanús. Y a Angelici desde el primer día que fue presidente hasta el último contra Argentinos también lo ovacionaron..."

“Le mando un beso grande a Angelici si está mirando la tele..."

"Cada uno el domingo va a hacer lo que tiene que hacer. Yo elijo esta manera y me parece que ahora les queda a ustedes todo muy claro."

"En la cancha de Boca no hay señal. No te llega el mensaje, no sabés si te enfoca en la TV o no."

"Si ganamos, Bianchi tendrá el lugar que quiera. Esperamos que aparezca en nuestra cancha como lo hace en Vélez. Es increíble que no vaya a la nuestra"

“Yo soy bostero, pongan la foto de chiquitito. Yo soy feliz de ser de Boca. Nací bostero y moriré bostero"

"Fui a Olivos pero hace unos meses atrás. Ahora no. Fui a jugar a la pelota un año atrás, que fueron varios muchachos que jugamos juntos. Yo no conocía a Gribaudo. Ese día lo conocí."

"Es un juego y siempre no se puede ganar. Pero debemos competir de la manera que se merece nuestro club. Y siendo el más grande del país, debemos ser protagonistas en la cancha que nos toque jugar"

Riquelme en @Intrusos: "Deportivamente esta es la gestión más mala de la historia de nuestro club"

"El fútbol femenino cada día crece más y me pone contento. Si el futbol argentino se organiza, el fútbol femenino será potencia."

"River tiene un gran DT y es el que mejor juega. No me da vergüenza reconocer las cosas. Es una manera de aprender y mejorar."

Riquelme en @Intrusos: "Nos molesta que nuestro rival esté festejando seguido, River es el que mejor juega"

"Ya no tenemos seguridad con los partidos importantes. Antes sí, estábamos seguros. Los muchachos hicieron todo lo que pudieron, pero los últimos 5 años, estamos cansados que nuestro rival esté festejando tan seguido, nos molesta."

"No tengo miedo de la barra porque tengo que ayudar a mi club y estamos sufriendo. Eso tenés que preguntarle a Ameal. Yo quiero que vuelva a ser un club de futbol. Que la gente se sienta contenta del equipo que representa."

Embed #RiquelmeEnIntrusos

"Cuando quise volver después de Argentinos a retirarme con Boca, Angelici dijo que con él no volvía más. Y ahora porque uno no lo acompaña, se enoja: ¡es buenísima esta! Es graciosa, a mí me divierte".

"El día de las elecciones, voy a estar a las 9 de la mañana en el club, con el mate, los quiero saludar."

"El domingo tiene que ser un día hermoso y que el hincha debe estar contento de ir a votar. Ese día somos los dueños reales del club. Si tenemos 40.000 votos en total, vamos a andar bien. "

"Hablé con Palermo. Tenía armado para el partido del 12/12, los que ganaron la Copa del 2001 vs el 2007. Martín venía. Guillermo también venía de USA."

"El hincha de Boca está loco. Yo no merezco tanto cariño, no sé por qué me quieren tanto, por qué les caigo tan bien. Estos días viajo a saludar a la gente, pedirles que vengan a votar."

"No me meto en lo que diga Maradona ni en lo que hace, que haga lo que él quiere"