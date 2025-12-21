River empezó un mercado de pases muy movido y no para. Ahora, abrió negociaciones para fichar al defensor Facundo Mura, quien a fin de año quedará libre de Racing y estaba a un paso de Inter Miami.

Desde el Millonario se comunicaron el sábado directamente con el futbolista que se formó en Estudiantes, quien pidió 72 horas para definir si acepta la propuesta del conjunto de Núñez o finalmente se va la MLS de Estados Unidos para ser compañero de Lionel Messi.

Si bien en el lateral derecho el equipo de Marcelo Gallardo tiene a Gonzalo Montiel, quien es titular indiscutido, lo cierto es que Fabricio Bustos podría marcharse, ya que había empezado bien el año cuando le tocó reemplazar a Cachete, pero cerró la temporada en un bajo nivel.

El otro nombre que aparece en carpeta es el de Jhohan Romaña. Según pudo averiguar TyC Sports, el club de Núñez negocia con San Lorenzo por la compra del 50% del pase del marcador central colombiano, una operación que ya tuvo contactos formales entre las partes.

Las charlas están avanzadas tanto con el entorno del futbolista como con dirigentes del Ciclón. La gestión es llevada adelante por Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de operaciones, y apunta a que el Millonario adquiera la mitad de la ficha del defensor, uno de los apuntados para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada.